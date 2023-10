unter folgendem Link.



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (01.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Während viele Aktien in den vergangenen Wochen reichlich an Wert verloren hätten, notiere Walmart knapp unter Rekordhoch. Seit Jahresbeginn liege der Titel des weltgrößten Einzelhandelskonzerns 15% im Plus. Das sei natürlich überhaupt nichts zu dem, was mit Walmart auf lange Sicht zu holen gewesen sei.Walmart-Aktien seien seit 1972 an der New York Stock Exchange zu handeln. Seitdem habe die Aktie 252.080% zugelegt. Wer damals nur 1.000 Euro investiert habe, komme inklusive Dividenden auf 4,2 Mio. Euro. Gegen Walmart hätten langfristig selbst die meisten Tech-Aktien keine Chance gehabt. Seit dem Start 1985 komme der NASDAQ 100 auf 14.060%, während die Walmart-Aktie um 18.745% gestiegen sei.Die Wertentwicklung sei die Folge einer amerikanischen Erfolgsgeschichte wie sie im Buche stehe. 1972, zur Zeit des IPO, habe Walmart gerade einmal 78 Mio. USD (inflationsbereinigt: 572 Mio. USD) erlöst. 2023 werde der US-Konzern voraussichtlich 610 Mrd. USD umsetzen. Aktuell würden die Geschäfte - mal wieder - besser als erwartet laufen. Vor wenigen Wochen habe Walmart erneut die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU