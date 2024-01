NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

157,985 USD -0,17% (09.01.2024, 16:53)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (09.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Sanford C. Bernstein & Co:Dean Rosenblum, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, erhöht das Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) um 10 USD.Sanford C. Bernstein & Co stufe Walmart zwar immer noch als eines der stärksten Unternehmen in seinem Sektor ein, sage aber, die Aktie sei "komplizierter". Walmart sei überlaufen und berge daher das Risiko des "Preises für Perfektion", aber angesichts des Spannungsverhältnisses zwischen Wachstum und Marge könne bei Walmart mehr schief gehen als bei Costco, argumentiere Bernstein. Und zum jetzigen Zeitpunkt könne das Unternehmen die Kombination aus Umsatzwachstum, operativem Gewinnwachstum und Multiplikator, die für ein Outperform-Rating erforderlich sei, nicht bestätigen.Dean Rosenblum, Analyst von Sanford C. Bernstein & Co, stuft die Aktie von Walmart weiterhin mit "market-perform" ein und erhöht das Kursziel von 165 auf 175 USD. (Analyse vom 09.01.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:144,64 EUR +0,12% (09.01.2024, 16:50)