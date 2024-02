NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

170,30 USD +0,60% (12.02.2024, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (13.02.2024/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse der UBS:Michael Lasser, Analyst der UBS, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).Er sei der Ansicht, dass der US-Einzelhandelsriese im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse eine gute Dynamik entwickelt habe, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Die bevorstehenden Q4-Zahlen und der Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 sollten mehr Optimismus hinsichtlich der Nachhaltigkeit der jüngsten Kursgewinne und des Zukunftspotenzials des Unternehmens vermitteln. Diese Attribute dürften umso überzeugender wirken, als mehrere makroökonomische Unsicherheiten den Einzelhandel im kommenden Jahr belasten würden, insbesondere die unsichere Verfassung der US-Verbraucher, die Disinflation bei Lebensmitteln und die schwankende Nachfrage nach allgemeinen Waren.Michael Lasser, Analyst der UBS, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Walmart-Aktie mit einem Kursziel von 190 USD bestätigt. (Analyse vom 12.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:158,24 EUR +0,09% (13.02.2024, 14:38)