NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

156,5538 USD +0,33% (17.11.2023, 17:28)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) weiterhin mit "outperform" ein.Die Gewinnsteigerung von Walmart im dritten Quartal und die Anhebung der Prognosen seien hinter den hohen Erwartungen zurückgeblieben, insbesondere auf den US-Märkten, so BMO in einer Research Note. Walmarts Top-Line bleibe stark, aber die Erwartungen des Managements für das untere Ende des Profitabilitätswachstums seien enttäuschend gewesen, habe die Firma hinzugefügt. Anhaltend starker Verkehr, zusammen mit E-Commerce und Werbewachstum, seien die Lichtblicke gewesen, so BMO.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Walmart weiterhin mit "outperform" ein und senken das Kursziel von 180 auf 175 USD. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:143,78 EUR -0,07% (17.11.2023, 17:43)