Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe am Montagabend vermeldet, dass die dieses Jahr schon einmal angepasste Gewinnprognose für das Gesamtjahr abermals nicht haltbar sein werde. Die gestiegenen Preise für Treibstoff und Lebensmittel würden eine Veränderung im Verbraucherverhalten bewirken. Walmarts Kundschaft gebe demnach weniger für "General Merchandise", wie beispielsweise Bekleidung, aus.Walmart habe sich daher gezwungen gesehen mit Preissenkungen zu reagieren, um die teils deutlichen Lagerbestände bei den genannten Produkten abzubauen. Der bereinigte Gewinn je Aktie sollte demnach in Relation zur Vergleichsperiode im zweiten Quartal um 8 bis 9% und im Gesamtjahr um 11 bis 13% niedriger ausfallen.Die hohe Inflation bei den Lebensmittelpreisen zum Anlass nehmend habe Walmart jedoch die Umsatzprognose angehoben. Im Konzern rechne man nun mit einem Anstieg (exklusive Treibstoff) von etwa 6%, während zuvor ein Wachstum von 4 bis 5% erwartet worden sei.Die Aktien seien nach Börsenschluss um 8% gefallen.