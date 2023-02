NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.02.2023/ac/a/n)



Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Roth MKM:Bill Kirk, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) nach den Q4-Ergebnissen und dem Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 unverändert mit "buy" ein, senkt aber das Kursziel von 171 USD auf 169 USD.Die Hauptprognose des Unternehmens sehe leicht aus, aber einige diskrete Posten unter dem Strich und "angemessene Vorsicht" würden darauf hindeuten, dass die Spannen näher an den Erwartungen liegen würden und sollten den Anlegern Vertrauen in das geben, was wahrscheinlich der Boden für Walmart in GJ 23 sein werde, so der Analyst. Kirk habe hinzugefügt, dass Walmart zwei finanzielle Rückenwinde habe, um im Lebensmittelbereich wettbewerbsfähiger zu sein - weniger Probleme mit diskretionären Beständen und ein florierendes Anzeigengeschäft.Bill Kirk, Analyst von Roth MKM, stuft die Walmart-Aktie weiterhin mit dem Rating "buy" ein. (Analyse vom 22.02.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:136,28 EUR -1,52% (22.02.2023, 16:44)