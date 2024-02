Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Das Papier des US-Einzelhandelsgiganten habe nach Veröffentlichung um bis zu 6,5% zugelegt. Für eine konservative Aktie wie Walmart sei so ein Kurssprung besonders stark.Der Supermarkt-Konzern erwartet jedoch wegen der Kaufzurückhaltung ein schwächeres Wachstum im neuen Geschäftsjahr. Der Ausblick sei allerdings ebenso wie das 2023er-Ergebnis besser als erwartet ausgefallen. Konzernchef Doug McMillon plane zudem die milliardenschwere Übernahme des Smart-TV-Herstellers Vizio. Mit dem Zukauf wolle der Manager die Kunden besser an den Walmart-Konzern binden und das Werbegeschäft ankurbeln. An der Börse hätten die Nachrichten am Dienstag zu einem deutlichen Plus geführt.Walmart sei in der Vergangenheit in Bereiche außerhalb des Einzelhandels expandiert, in denen schnelles Wachstum und bessere Margen zu erwarten seien. Für den Zukauf wolle Walmart rund 2,3 Mrd. USD in die Hand nehmen. Denn im eigentlichen Geschäft rechne der US-Konzern mit einem langsameren Wachstum als im vergangenen Jahr. "Sie sind wählerisch", habe Finanzvorstand John David Rainey über die Walmart-Kunden gesagt. Konsumenten würden zwar weiter regelmäßig einkaufen, jedoch weniger Geld ausgeben. Die gedämpfte Konsumlaune dürfte in dem bis Ende Januar 2025 laufenden Geschäftsjahr in Teilen anhalten.