Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

135,88 EUR -0,03% (03.04.2023, 14:38)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

147,45 USD +1,22% (31.03.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (03.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) von "Kaufen" auf "Halten" herab.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe für 2022 einen Q4-Umsatz von USD 164,0 Mrd. vermeldet, wodurch der Analystenkonsens von USD 159,6 Mrd. doch recht deutlich übertroffen worden sei. Hinsichtlich des Gewinns je Aktie seien Konsensschätzungen ebenfalls überboten worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,71 anstatt den erwarteten USD 1,52 erzielt. Die im Vorfeld pessimistischen Analystenschätzungen mit Befürchtungen bezüglich eines heftigen Rücksetzers aufgrund der konjunkturellen Abkühlung hätten sich somit nicht bewahrheitet. Im Gegenteil: Umsatzsteigerungen in den USA, Mexiko, China und Kanada, sowie der boomende E-Commerce hätten den Weg für dieses starke Quartalsergebnis geebnet.Walmart baue seine Initiative Richtung Social-Commerce aus: Dabei werde versucht, die Markenbekanntheit bei jüngeren Verbraucher:innen zu erhöhen und die Kundenbindung zu stärken. Unter der Liveshopping-Website walmartshoplive.com werden Produkte in Homeshopping-Manier vorgestellt. Zudem hätten erfolgreich Millionen von Follower:innen auf Plattformen wie TikTok, YouTube und Facebook dazugewonnen werden können. Dies könnte den Weg für die Entwicklung einer robusten Social-Commerce-Präsenz ebnen, die das Online-Engagement fördere. Während der Veranstaltungen könnten die Nutzer auf einen vorgestellten Artikel tippen, ihn in den Warenkorb legen und kaufen, ohne die Plattform zu verlassen. Der Online-Handel werde weiterhin forciert - Walmart erwirtschafte inzwischen 13% seines weltweiten Umsatzes mit E-Commerce.Das Geschäftskonzept Walmarts "Every Day Low Prices on a Broad Assortment - Anytime, Anywhere" resultiere in niedrigen Gewinnspannen. Die geringen Produktpreise würden durch die schiere Masse an abgesetzten Waren ausgeglichen, was in der Vergangenheit zumindest in absoluten Zahlen zu ansprechenden Gewinnen geführt habe. Die operativen Margen würden dadurch auf verhältnismäßig niedrigem Niveau liegen, was die Rentabilität schmälere. Die derzeitige Kosteninflation stelle demnach einen bedeutenden Belastungsfaktor dar.Nach der guten Performance im vierten Quartal des Vorjahres glaube man daher die guten Ergebnisse nicht halten zu können und der Ausblick sei infolgedessen vorsichtig ausgefallen: Die in Bentonville, Arkansas ansässige Kette erwarte für das Fiskaljahr 2024 einen Gewinn je Aktie in der Spanne USD 5,90 bis USD 6,05, während Analysten mit einem Gewinn von USD 6,50 gerechnet hätten. Zwar erwarte man sich wieder signifikante Umsatzsteigerungen quer durch alle Bereiche, kostenseitig dürften allerdings die Margen weiter abschmelzen.Da das Sortiment Walmarts auch zivile Schusswaffen beinhalte, gelte die Aktie gemäß den Kriterien des Analysten nicht als nachhaltig.Walmart wolle seine Größe und Stellung nutzen, die Preise für die Verbraucher niedrig zu halten und sein Preis-Leistungsangebot zu verbessern, um Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit entgegenzuwirken. Diese Strategie dürfte aufgehen, wenn auch der Ausblick auf das Gesamtjahr etwas verhalten ausgefallen sei. Kostenseitig dürften steigende Löhne und Zinsaufwendungen die Belastungsfaktoren sein. Die hoch bleibenden Lebensmittelpreise kontere Walmart mit günstigeren Eigenmarken und biete Endkonsumenten daher eine Alternative. Was fundamental auf den ersten Blick solide aussehe, werde aber durch die Kombination aus hoher relativer Bewertung und niedrigeren Wachstumsraten konterkariert.Manuel Schleifer, Analyst der RBI, nutzt daher die jüngste Rally der Walmart-Aktie, senkt seine Empfehlung von "Kaufen" auf "Halten" und passt das Kursziel auf USD 148,00 an. Letzteres ergebe sich mittels eines relativen, marktbasierten Bewertungsansatzes, der für die Geschäftsjahre 2023/24 eine im historischen Vergleich angemessene Prämie zum Sektor und Index berücksichtige, sowie eine relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie. (Analyse vom 03.04.2023)