Börsenplätze Walmart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

146,08 EUR +1,43% (25.07.2023, 12:22)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

159,30 USD +0,59% (24.07.2023, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (25.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Walmart habe am Montag ein neues Rekordhoch markiert, nachdem Piper Sandler-Analyst Edward Yruma den Titel hochgestuft habe. Walmart gelinge es, die Anleger auch in der aktuellen Phase, in der praktisch nur Tech-Aktien gut laufen würden, zu performen. Für den AKTIONÄR kein Wunder.Yruma habe die Walmart-Aktie von "Neutral" auf "Übergewichten" heraufgestuft, das Kursziel sehe er bei 210 Dollar.Yruma sei einer von 38 Analysten, die Walmart zum Kauf empfehlen würden. Neun würden "Halten" sagen, keiner rate zum Verkauf.Die Zeiten, in denen Walmart der Börse zu unspannend gewesen sei, seien längst vorbei. Der größte Handelskonzern der Welt habe große Fortschritte etwa bei E-Commerce gemacht. Mit Walmart+ sei dem Unternehmen ein großer Schritt in Richtung Kundenbindung gelungen. Zudem stelle sich Walmart inzwischen sehr clever an, mithilfe von Angeboten die Lager schnell leerzuräumen.Mit dem Rekordhoch sei dem US-Titel nun ein frisches Kaufsignal gelungen.DER AKTIONÄR habe frühzeitig die positiven Veränderungen bei Walmart erkannt und die Aktie im August 2018 zum Kauf empfohlen. Performance seitdem: +81 Prozent. Laufen lassen. (Analyse vom 25.07.2023)