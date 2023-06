Es ergibt sich daher eine Reduktion unserer Empfehlung von "Halten" auf "Verkauf", so Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, zur Walmart-Aktie. Das Kursziel von USD 148,00 ergebe sich mittels eines relativen, marktbasierten Bewertungsansatzes, der für die Geschäftsjahre 2023/24/25 eine im historischen Vergleich angemessene Prämie zum Sektor und Index berücksichtige, sowie eine relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie. (Analyse vom 12.06.2023)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse von "halten" auf "verkaufen" herab.Die größte Einzelhandelskette der Welt habe mit einem Q1-Umsatz von USD 152,3 Mrd. einen Anstieg von knapp 8% im Vergleich zur Vorperiode vermeldet - der Analystenkonsens von USD 148,6 Mrd. sei zudem übertroffen worden. Hinsichtlich des Gewinns je Aktie seien Konsensschätzungen noch deutlicher überboten worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,47 anstatt der Erwartungen von USD 1,31 erzielt. Die zuletzt rückläufige Bruttomarge habe sich seit dem letzten Quartal zwar leicht verbessern können, liege aber mit 23,7% weiterhin knapp unter dem Level vom ersten Quartal des Vorjahres. Der immer noch andauernde Abbau von Lagerbeständen mittels Preisnachlässe scheine seine Spuren hinterlassen zu haben.Der indische E-Commerce-Riese Flipkart habe im Auftaktquartal ein zweistelliges Umsatzwachstum verzeichnet und neben dem neu entfachten China-Geschäft dazu beigetragen, dass die Muttergesellschaft Walmart in diesem Quartal ein starkes internationales Umsatzwachstum habe verzeichnen können. Derzeit erziele man rund 17% des Umsatzes außerhalb der USA. Im US-Heimatmarkt hätten die Umsätze um 7,4% gesteigert werden können. Eine starke Geschäftsentwicklung im Bereich Health & Wellness und ein Anstieg von 27% der Umsätze im E-Commerce seien hier hervorzuheben. Der Online-Marktplatz in den USA habe im Jahresvergleich einen Anstieg der Anzahl der gelisteten Verkäufer um 40% verzeichnet.Die internationalen Märkte von Walmart hätten im Q1 ein starkes Wachstum verzeichnet, insbesondere in China, wo man im Berichtsquartal ein zweistelliges Umsatzwachstum und Anstiege bei der Bruttomarge habe verzeichneten können. In China sei der Anstieg des Umsatzes von 28% im Vergleich zur Vorperiode vor allem auf Nachholeffekte nach den Lockerungen der Covid-Maßnahmen und das gute Geschäft im E-Commerce zurückzuführen. Zudem dürfte es in dieser Gangart weitergehen - mit sechs weiteren Sam's Clubs, die in diesem Jahr eröffnet würden, dürfte China weiterhin ein Wachstumsmarkt für WMT sein, insbesondere wenn die Wirtschaft wieder das Niveau vor der Pandemie erreiche.Walmart (inklusive Sam's Club) halte in seinem US-Heimatmarkt einen Marktanteil von 22%, gemessen an Einzelhandelsumsätzen von Grundnahrungsmitteln. Damit übertrumpfe man mit seinen 5.300 Supermärkten den direkten Konkurrenten Kroger um mehr als das Doppelte. Diese starke Marktposition verhelfe Walmart auch zu einer gewaltigen Verhandlungsmacht gegenüber Zulieferern, die derzeit genutzt werde, um weitere Preiserhöhungen zu begrenzen und um die eigenen Margen zu stützen. Viele der Engpässe in der Lieferkette hätten sich im vergangenen Jahr gelockert, doch die Inflation beweise sich noch als hartnäckig.Nach der guten Performance im Auftaktquartal glaube man die guten Ergebnisse nicht halten zu können und der Ausblick sei dementsprechend vorsichtiger ausgefallen: Die in Bentonville, Arkansas, ansässige Kette erwarte für das zweite Quartal einen Gewinn je Aktie in der Spanne USD 1,63 bis USD 1,68, während Analyst:innen im Vorfeld mit einem Gewinn über dem oberen Ende des Grenzwertes gerechnet hätten. Zwar erwarte man sich wieder signifikante Umsatzsteigerungen quer durch alle Bereiche, kostenseitig dürften allerdings steigende Löhne und Zinsaufwendungen weiterhin die Belastungsfaktoren sein. Der interne Ausblick für das laufende Fiskaljahr 2024 sei marginal angehoben worden, liege aber innerhalb der Bandbreiten der Analysteneinschätzungen.Im selben Bericht heiße es jedoch auch, dass Reliance Retail wahrscheinlich den Großteil des Marktanteils gewinnen werde, da die Wertschöpfung aus einer Kombination von führenden ineinander greifenden Plattformen entstehe. Darüber hinaus würden indische Vorschriften verhindern, dass ausländische E-Commerce-Unternehmen mehr als 25% der Anteile an den Verkäufen auf ihren Plattformen ausmachen würden. Das E-Commerce-Ökosystem von Flipkart könne somit nicht weiter ausgebaut werden, man könne hingegen nur sein Marktplatzmodell einsetzen. Daher werde Flipkart in den kommenden Jahren zwar wahrscheinlich wachsen, aber aufgrund der Dominanz von Reliance Retail und des ungünstigen regulatorischen Umfelds eher zurückgehalten werden.Bewertungsseitig handle die Aktie im Hinblick auf die eigene Historie im Bereich des langfristigen Durchschnitts. Anders hingegen sehe es relativ zum breiten Markt aus. Die jüngste relative Stärke Walmarts habe die Prämie im Vergleich zum S&P 500 auf 33% erhöht. Mit +24% liegt der Aufschlag zum Sektor ebenfalls um das Doppelte höher, als wir dies aus der Vergangenheit gewohnt sind, so die Analysten der RBI. Im relativen Vergleich zu anderen Basiskonsumgüter-Einzelhändlern erscheine Walmart ebenso alles andere als günstig. Anhand ausgewählter Forward-Metriken (KGV, EV/EBITDA, EV/EBIT, KBV) lasse sich ableiten, dass die Aktien mit einem signifikanten Aufschlag handle.Die Entwicklung von Walmart zu einem skalierten Omnichannel-Einzelhandelsunternehmen schreite gut voran. Des Weiteren dürfte der Einzelhandelsriese seine Probleme mit überschüssigen Beständen aus dem letzten Jahr hinter sich lassen können. Diese Vorteile seien für die Anlegerschaft derzeit allerdings nur mit einem deutlichen Aufschlag zu bekommen. Gegenüber dem Gesamtmarkt und der Peer Group würden sich Bewertungsprämien ergeben, die kaum merkliches Kurspotenzial erlauben würden. Ganz im Gegenteil: Dank der bisherigen Kursanstiege liege der derzeitige Preis nun über unserem Kursziel, an welchem die Analysten der RBI weiterhin festhalten würden.