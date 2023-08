Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

146,70 EUR +2,46% (18.08.2023, 15:51)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

157,975 USD +1,47% (18.08.2023, 15:40)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (18.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Walmart habe zuletzt richtig gute Zahlen und einen erhöhten Ausblick vorgelegt. Dennoch hätten Anleger die guten Nachrichten zum Anlass genommen, um Kasse zu machen. Klar, seit Anfang des Jahres weise das Papier des US-Einzelhandelsriesen ein zweistelliges Plus auf. Die Analysten seien indes optimistisch und hätten sich überwiegend mit erhöhten Kurszielen zu Wort gemeldet.Die Walmart-Aktie habe am gestrigen Donnerstag den GD50 bei 156,87 USD unterschritten und sei damit charttechnisch angeschlagen. Fundamental sehe es mit Blick auf die erhöhten Prognosen indes weiterhin gut aus. Investierte Anleger sollten weiterhin dabeibleiben. Das Kursziel laute 180 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlagermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Walmart-Aktie: