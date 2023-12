NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (12.12.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von TD Cowen:Oliver Chen, Analyst von TD Cowen, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unverändert mit "outperform" ein.TD Cowen betrachte Walmart als führenden Technologieanbieter im Einzelhandel und sage, dass seine strategischen Investitionen in Walmart+, den E-Commerce-Marktplatz und die digitale Werbung zu höheren Margen führen würden. Diese Initiativen würden zusammen mit künstlicher Intelligenz, die bei allen Beteiligten zum Einsatz komme, einen neuen Einzelhandelszusammenhang schaffen, erkläre der Analyst den Anlegern in einer Forschungsnotiz.Oliver Chen, Analyst von TD Cowen, kürt Walmart zur besten Idee 2024 und behält seine Bewertung "outperform" für die Aktie mit einem Kursziel von 188 USD bei. (Analyse vom 12.12.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:140,06 EUR -0,31% (12.12.2023, 12:55)