Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (17.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Evercore ISI:Greg Melich, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) nach den Geschäftszahlen weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 187 USD auf 177 USD.Während Melich das Ziel eines Umsatzwachstums von 3 bis 4% und eines doppelt so schnellen Anstiegs des Betriebsergebnisses nicht als "gebrochen" ansehe, würden die 4,9% des Umsatzes in den USA und das flache EBIT in diesem Quartal die Frage nach Ausführungsproblemen aufwerfen. Melich sei jedoch der Ansicht, dass Walmart im nächsten Jahr trotz der wahrscheinlichen Abschwächung des Umsatzes einen Hebel ansetzen werde, da die Automatisierung an Umfang gewinne, die Lohnkosten sinken würden und die margenstarken Werbeeinnahmen sowie die alternativen Umsätze ansteigen würden.Greg Melich, Analyst von Evercore ISI, stuft die Walmart-Aktie weiterhin mit dem Rating "outperform" ein. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:144,20 EUR +0,22% (17.11.2023, 16:10)