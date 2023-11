Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum.



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Aktienanalyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.Walmart habe heute seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal des Fiskaljahres 2024 präsentiert. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn habe man knapp über den Erwartungen gelegen. Der Ausblick für das Gesamtjahr habe dementsprechend angehoben werden können.Mit einem Q3-Umsatz von USD 160,8 Mrd. und einer Steigerung von 5,2% gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe die größte Einzelhandelskette der Welt die Konsensschätzungen der Analyst:innen von USD 159,1 Mrd. übertroffen. Beim Gewinn je Aktie seien die Erwartungen ebenfalls leicht übertroffen worden - Walmart habe einen Gewinn je Aktie von USD 1,53 statt der erwarteten USD 1,52 erzielt. Die zuletzt rückläufige Bruttomarge habe sich im abgelaufenen Quartal leicht verbessern können und liege mit 23,8% knapp über dem Niveau des dritten Quartals des Vorjahres.Wesentlicher Umsatztreiber sei erneut der Bereich E-Commerce gewesen, der um weitere 15% habe zulegen können. Nach Regionen betrachtet habe auch der Kernmarkt USA abermals seine Stärken ausspielen und um 4,4% zulegen können, wobei insbesondere das Lebensmittelgeschäft und der Vertrieb von Arzneimitteln hätten zulegen können. Auch im internationalen Geschäft habe man wachsen können. Das Plus von 5,4% sei vor allem auf starke Absatzzahlen in China und Mexiko zurückzuführen.Nach der guten Entwicklung im dritten Quartal traue sich das Unternehmen zu, dieses Ergebnis halten zu können und untermauere dies mit einer Anhebung der Prognose: Für das Gesamtfiskaljahr 2024 erwarte die in Bentonville, Arkansas, ansässige Kette einen Gewinn je Aktie in einer Bandbreite von USD 6,40 bis USD 6,48 (zuvor: USD 6,36 bis USD 6,46). Die Konsensschätzungen von USD 6,48 würden damit knapp innerhalb der von Walmart prognostizierten Spanne liegen. Beim Umsatz gehe man nun von einem Wachstum von 5,0% bis 5,5% aus (zuvor: 4,0% bis 4,5%). Auch hier würden die Konsensschätzungen mit einem geschätzten Umsatzwachstum von 5,0% innerhalb der Bandbreite liegen.Die letzte Empfehlung zu Walmart lautete "Halten", so Manuel Schleifer, Aktienanalyst der RBI. (Analyse vom 16.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: