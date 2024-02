Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

54,85 EUR -0,16% (28.02.2024, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

59,59 USD -0,02% (27.02.2024)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (28.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).Um die Aktie der eigenen Belegschaft schmackhafter zu machen, sei der Anteilsschein jüngst im Zuge eines 3:1 Splits geteilt worden. Die Aktie werde daher leichter investierbar, was aufgrund der soliden Aussichten auch absolut sinnvoll sei.Dass die Teuerungsraten weiter rückläufig seien, spiele dem Handelsriesen in die Karten. Da sich dieser Trend fortsetzen sollte, sei der Analyst für die Aktie auch weiterhin optimistisch eingestellt. Hinzu komme, dass Walmart seinen Digitalisierungstrend fortsetze und mit der Übernahme von Vizio einen weiteren bedeutenden Schritt wage. Dass die Aktie nun auch noch gesplittet worden sei, sei für den Analysten nur das i-Tüpfelchen an der neuen Investmentstory.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, stuft die Walmart-Aktie daher auf "Kauf" und erhöht das Kursziel auf USD 67. Noch einmal sei darauf hingewiesen, dass die Aktie gesplittet worden sei und daher auch die Empfehlungshistorie angepasst worden sei. Das Kursziel ergebe sich aus einem relativen, marktbasierten Bewertungsansatz, der für die Geschäftsjahre 2024/25 eine im historischen Vergleich angemessene Prämie zum Sektor und Index sowie eine relative Bewertung im Vergleich zur eigenen Historie berücksichtige. (Analyse vom 28.02.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Walmart-Aktie: