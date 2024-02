NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

175,86 USD +3,23% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Wells Fargo Advisors:Edward Kelly, Analyst von Wells Fargo Advisors, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).Der US-Einzelhandelskonzerns habe im vierten Quartal ein starkes Ergebnis erzielt, das von einer erneuten Beschleunigung des EBIT-Wachstums in den USA angetrieben worden sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insgesamt habe der Bericht die Erwartungen erfüllt und deute darauf hin, dass die attraktiven langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens auf dem richtigen Weg seien. Die Prognosen würden konservativ erscheinen. Wells Fargo Advisors bleibe optimistisch.Edward Kelly, Analyst von Wells Fargo Advisors, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Walmart-Aktie bestätigt und das Kursziel von 178 auf 200 USD angehoben. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:160,54 EUR -1,33% (21.02.2024, 15:37)