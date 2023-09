NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

163,07 USD +0,44% (25.09.2023)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (26.09.2023/ac/a/n)



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Stifel:Mark Astrachan, Analyst vom Investmenthaus Stifel, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT).Nach einem allgemeinen Aufwärtstrend im Juli und August würden die Erhebungen Mitte September eine Verlangsamung der Ausgabenabsichten zeigen, so der Analyst. Er glaube, dass die anhaltend gedämpften Ausgaben für diskretionäre Kategorien das Wachstum der Einzelhandelsumsätze weiterhin beeinträchtigen würden, wahrscheinlich mindestens bis zum Ende dieser Urlaubssaison. In diesem Zusammenhang sehe er Costco und Walmart als die am besten positionierten Einzelhändler an, um Marktanteilsgewinne zu halten.Mark Astrachan, Analyst von Stifel, bewertet die Aktie von Walmart weiterhin mit "hold". Das Kursziel werde von 167,00 auf 169,00 USD angehoben. (Analyse vom 26.09.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:153,78 EUR -0,10% (26.09.2023, 13:13)