Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

55,00 EUR +1,38% (26.02.2024, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

59,60 USD +1,85% (26.02.2024, 22:00)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (27.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) unter die Lupe.An der Wall Street sei am Montag v.a. die Walmart-Aktie Walmart im Fokus gestanden. Sie habe deutlich tiefer als noch am Freitag notiert, was aber einen ganz einfachen Grund habe. Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass dieses Ereignis auch gravierende Auswirkungen auf die Aktie des E-Commerce-Riesen Amazon.com habe.Am Montag habe Walmart einen Aktiensplit im Verhältnis 3:1 durchgeführt. Es sei bereits der zwölfte Aktiensplit in der 52-jährigen Börsengeschichte des US-Einzelhändlers, wobei die letzten Male dieser Schritt von den Aktionären immer als Zeichen des Vertrauens wahrgenommen worden sei. Es sollte auch in diesem Fall nicht anders sein. Ein Indiz dafür sei die positive Kursreaktion am Montag. Gegen den allgemeinen Trend sei der Kurs zeitweise über 60 USD gestiegen.Durch den Aktiensplit sinke per Definition das Gewicht von Walmart im Dow Jones. Dies führe zudem dazu, dass der Indexbetreiber Walgreens durch Amazon.com im Dow Jones ersetzt werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Walmart-Aktie: