Walmart (WMT.US) im H4-Chart: Der vorbörsliche Handel deute auf einen Handelsbeginn in der Nähe von 140 Dollar pro Aktie hin, wo die Bullen versuchen würden, sich über dem 38,2%-Retracement der im Mai 2022 eingeleiteten Aufwärtswelle zu halten. Ein Rückgang unter das 23,6%-Retracement und den SMA200 könnte jedoch eine längere Schwäche ankündigen, da beide Ebenen von einer Unterstützung zum Widerstand würden. (Quelle: xStation5 von XTB)



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (21.02.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Walmart: Aktien nach überraschend schwachem Ausblick für 2023 unter Druck - AktiennewsDie Wall Street ignorierte die deutlich besser als von den Analysten prognostizierten Ergebnisse der größten US-Supermarktkette Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) für das vierte Quartal 2022 und konzentrierte sich auf die Prognosen, so die Experten von XTB.Die konservativen Schätzungen des Unternehmens hätten die Anleger enttäuscht und Sorgen über die erwartete geringere Konsumtätigkeit geweckt. Infolgedessen würden Aktien wie Home Depot (HD.US) bereits vor der Eröffnung des US-Marktes fast 3% verlieren.Walmart habe seinen Marktanteil im Lebensmittelhandel erneut steigern können, in allen Geschäftssegmenten würden wachsen und den Druck der Lagerbestände auf die Margen erneut deutlich reduzieren. In den USA seien die vergleichbaren Umsätze um mehr als 8% gestiegen, mit einem überraschend starken Wachstum von 13% bei den elektronischen Umsätzen im E-Commerce. Das weltweite Werbegeschäft des Unternehmens sei um fast 30% gewachsen, angeführt von einem Anstieg um 41% in den USA (Walmart Connect).Die Marke Sam's Club habe sich mit einer Rekordzahl von Mitgliedern gut entwickelt. Der Nettoumsatz von Walmart International habe sich auf 27,6 Milliarden Dollar belaufen. Der währungsbereinigte Umsatz sei um 5,5% auf 28,5 Milliarden Dollar gestiegen, angeführt von den USA, China und Kanada.Die betrieblichen Aufwendungen (als Bestandteil des Nettoumsatzes) seien um 4,4% gesunken, dank eines starken Umsatzwachstums und niedrigerer Covid-bezogener Kosten, die teilweise durch Reorganisations- und Restrukturierungskosten im internationalen Segment ausgeglichen worden seien.Durch die Preissenkungen seien die Bruttogewinnspannen gesunken (Rückgang um 8,3% gegenüber dem Vorjahr), und auch das Betriebsergebnis sei zurückgegangen (5,6 Mrd. USD, minus 5,5%). Besonders enttäuschend seien die Prognosen gewesen - für das erste Quartal 2023 rechne Walmart mit einem Gewinn je Aktie zwischen 1,25 und 1,30 Dollar, während der Umsatz um 4,5-5% wachsen solle. Analysten hätten mit einem Gewinn von 1,36 Dollar je Aktie gerechnet. Darüber hinaus prognostiziere das Unternehmen für das Gesamtjahr 2023 einen Gewinn je Aktie in der Spanne von 5,90 bis 6,05 Dollar, was deutlich unter dem Konsens von 6,50 Dollar liege. Das geschätzte Umsatzwachstum für das Gesamtjahr werde bei etwa 2,5-3% liegen. Goldman Sachs habe darauf hingewiesen, dass es die enttäuschend schwachen Prognosen gewesen seien, die auf die Stimmung der Anleger gedrückt hätten und nicht durch starke Ergebnisse im vierten Quartal ausgeglichen worden seien. Nach Ansicht der Analysten von Stifel bestehe die Chance, dass die Umsätze nicht lange anhalten würden, weil das Unternehmen seine EPS-Prognose in einem schwierigen Marktumfeld deutlich übertreffe.