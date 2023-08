NYSE-Aktienkurs Walmart-Aktie:

157,00 USD -0,32% (22.08.2023, 15:44)



ISIN Walmart-Aktie:

US9311421039



WKN Walmart-Aktie:

860853



Ticker-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



NYSE-Symbol Walmart-Aktie:

WMT



Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (22.08.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von Evercore ISI:Greg Melich, Analyst von Evercore ISI, stuft die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) mit dem Votum "outperform" ein.Melich habe einen positiven TAP-Call zu Walmart beendet und die Aktie von der "Tactical Outperform List" entfernt, da der EPS-Katalysator vorüber sei. Da die Walmart-Aktie seit Beginn des TAP-Calls um 3% gefallen sei, sehe der Analyst die konservativeren Kommentare des Managements für die zweite Jahreshälfte als "makrobasierten Konservatismus, nicht als idiosynkratisch" an und sei der Meinung, dass "der Markt schließlich die 6,55 USD für dieses Jahr und 7 USD+ für 2024 erreicht, was die Aktie mit einem attraktiven Abwärtsschutz über 170 USD treibt", und zwar im Anschluss an das, was er als "ein zweites Quartal mit deutlicher Verkehrsdynamik, Aktiengewinnen und der Etablierung eines Margenbodens" bezeichne.Greg Melich, Analyst von Evercore ISI, bewertet die Walmart-Aktie mit dem Votum "outperform". Das Kursziel laute 175,00 USD. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Walmart-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:144,78 EUR +0,14% (22.08.2023, 15:45)