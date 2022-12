Tradegate-Aktienkurs Walmart-Aktie:

Kurzprofil Walmart Inc.:



Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern, der eine vielfältige Produktpalette anbietet. Der Konzern vertreibt über ein weltweites Netz eigener Supermärkte und Kaufhäuser Produkte wie Lebensmittel, Kleidung, Haushaltswaren, Bücher, elektronische Geräte, Autozubehör, Möbel, Tierfutter, Accessoires, Spielzeug, Kosmetik und Schmuck. Das Unternehmen ist international mit Filialen in Argentinien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Korea, Mexico, Puerto Rico und Großbritannien vertreten. Das Kerngeschäft liegt allerdings im nordamerikanischen Raum. (20.12.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Walmart-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät die Aktie von Walmart Inc. (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zu kaufen.Walmart genieße weiterhin die Position als global agierender Big Player, welcher mit soliden Fundamentaldaten und dem Willen zu Innovationen überzeuge. Als vormals klassischer Retailer habe das umsatzstärkste Unternehmen der Welt den Versuch gewagt, es mit der großen Konkurrenz im Onlinebusiness aufzunehmen und schlage sich seitdem wacker. Selbst im Zuge des Bärenmarktes an den internationalen Börsen habe sich Walmart als eine von wenigen Aktien behaupten können.Trotz der wirtschaftlich turbulenten Zeiten und der Verlangsamung des Konsums zeige der Einzelhändler, dass ein preisgünstiges Sortiment kein Nachteil sein müsse. Beim Thema Inflation sehe der Analyst ebenfalls Licht am Ende des Tunnels: Die Anzeichen würden sich verdichten, dass diese in den USA ihren Höhepunkt bereits hinter sich haben dürfte, wenngleich sie auch im kommendem Jahr auf hohem Niveau verbleibe.Manuel Schleifer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung und passt das Kursziel auf 156,00 USD an. Dieses ergebe sich mittels eines relativen, marktbasierten Bewertungsansatzes, der für die Geschäftsjahre 2023/24 eine im historischen Vergleich angemessene Prämie zum Sektor und Index berücksichtige. (Analyse vom 20.12.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Walmart-Aktie: