Die US-Berichtssaison über die Zahlen für das 4. Quartal 2022 begann letzte Woche mit den Berichten der großen US-Banken, so die Experten von XTB.



Die Berichte der US-Finanzinstitute würden diese Woche fortgesetzt. Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332) würden am Dienstag Ergebnisse vorlegen, gefolgt von Charles Schwab (ISIN US8085131055/ WKN 874171) am Mittwoch und State Street (ISIN: US8574771031, WKN: 864777) am Freitag. Neben den Finanzunternehmen würden den Anlegern auch die Berichte einiger anderer Unternehmen angeboten, wobei der Bericht von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) am Donnerstag eine wichtige Rolle spiele. Da in den Vereinigten Staaten ein Feiertag sei und keine Wall Street-Sitzung stattfinde, stünden heute keine Berichte zur Veröffentlichung an. (16.01.2023/ac/a/m)



