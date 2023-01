Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sucht zu Jahresbeginn nach einer klaren Richtung, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe am Mittwoch eine Gegenbewegung gestartet und sich gegenüber dem Wochen-Tief zwischenzeitlich um mehr als 100 Pips erholt. Das Paar sei über die 1,06er Marke zurückgekehrt und teste im Vier-Stundenchart den EMA21 - der gleitende Durchschnitt verlaufe bei 1,0618. In diesem Bereich sei auch das 61,8%-Retracement des kurzfristigen Abwärtsimpulses zu finden. Ein Ausbruch nach oben würde die technische Lage verbessern. Um jedoch einen neuen Aufwärtstrend einzuleiten, müsse das deutlich darüber liegende Hoch bei 1,0683 überwunden werden - der Abstand betrage über 70 Pips.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) baue am Mittwoch den Wochengewinn auf über 500 Punkte aus. Innerhalb der ersten Stunde des europäischen Handels sei der deutsche Leitindex über die 14.400er Marke gestiegen und habe dabei ein Drei-Wochen-Hoch erreicht. Ein entscheidender Widerstandsbereich sei weiter oben bei 14.700 Punkten zu finden: Juni-Hoch und 61,8%-Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung. Angesichts der aktuellen Aufwärtsdynamik werde ein Test immer wahrscheinlicher. Ein Ausbruch nach oben würde mehr Aufwärtspotenzial freisetzen. Starke Unterstützung gebe es am lokalen Tief bei 14.201 Punkten. (04.01.2023/ac/a/m)