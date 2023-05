Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der NASDAQ-Future schwächelt heute vorbörslich leicht und zieht sich von dem gestern neu markierten Jahreshoch bei 13.367 Punkten zurück, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) falle heute und testet im W1 die horizontale Trendlinie bei 1,0973. Seit über einem Monat stehe die Marke im Fokus - in den vergangenen drei Wochen habe die Unterstützung erfolgreich verteidigt werden können. Ein Bruch nach unten würde die technischen Aussichten für den Euro verschlechtern. Die nächsten Unterstützungen lägen bei 1,0929 und 1,0759. Eine Verteidigung sei notwendig, um nochmals die 1,1033 zu testen. Der Widerstand habe im W1 schon drei Mal nicht nachhaltig geknackt werden können.Der DAX-Future setze den gestrigen Rückgang fort und teste das gestrige Tagestief bei 16.008 Punkten. Vor genau einer Woche habe der deutsche Leitindex (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) noch bei 16.125 Punkten auf einem neuen Jahreshoch notiert. In dieser Woche scheine die horizontale Widerstandslinie im W1 bei 16.063 Punkten einen weiteren Anstieg zu verhindern. Ein Bruch könnte mit einer Trendfortsetzung und einer Annäherung an das Rekordhoch verbunden sein. Kurzfristige Unterstützungen im W1 gebe es bei 15.984, 15.891 und 15.816 Punkten. (09.05.2023/ac/a/m)