Die Sorgen der Börsianer dürften aber insgesamt nicht kleiner geworden sein. Vor allem treibe den Markt die Angst vor Zinserhöhungen um. Am Montag habe Susan Collins, Präsidentin der regionalen Notenbank von Boston, eine zusätzliche Straffung der Geldpolitik gefordert, um die hohe Inflation einzudämmen.



Sie habe davor gewarnt, dass der Prozess zu Arbeitsplatzverlusten führen könne. Laut Raphael Bostic, Präsident der FED von Atlanta, habe die Notenbank dabei noch einen weiten Weg vor sich.



Trotzdem würden die Börsianer heute bei vielen Aktien zugreifen. Spitzenreiter im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei zum Handelsstart Salesforce mit plus zwei Prozent. Auch Apple, Boeing und Home Depot würden zu den stark gefragten Aktien zählen.



Im NASDAQ 100 lege Amazon 1,3 Prozent zu. Tesla gewinne 3,3 Prozent, Alphabet ein Prozent. (27.09.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am amerikanischen Aktienmarkt haben nach mehreren verlustreichen Tagen die Schnäppchenjäger zugeschlagen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz der allgemein düsteren Aussichten beginne der Dienstaghandel an der Wall Street mit Kursgewinnen. Auch bei Tech-Aktien würden die Anleger zugreifen - der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) gewinne zu Handelsbeginn 1,8 Prozent.