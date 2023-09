AMC (ISIN US00165C3025 / WKN A3D7MZ), ein Unternehmen, das als "Meme-Aktie" wahrgenommen werde, gewinne heute 8%, was mit dem Verkauf von 40 Millionen Aktien durch das Unternehmen im Wert von 325,5 Millionen USD zusammenhänge.



Delta Air (ISIN US2473617023 / WKN A0MQV8) erhöhe die Erwartungen für das dritte Quartal, da der Transatlantikverkehr zunehme. Delta gebe an, dass es für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum im oberen Prognosebereich von 11 bis 14% erwarte. Andererseits senke das Unternehmen die Erwartungen für die operative Marge und den Gewinn aufgrund des Anstiegs der Ölpreise. Die Aktien des Unternehmens hätten bei der Markteröffnung um rund 3% zugelegt.



Etsy habe bei der Eröffnung um fast 5% zugelegt, nachdem Wolfe Research seine Empfehlung auf "outperform" von "peer perform" heraufgesetzt habe.



ARM (ISIN US0420682058 / WKN A3EUCD), ein britisches Halbleiter- und Softwareentwicklungsunternehmen, gehe heute zum Emissionspreis von 51 Dollar an die Börse, was einer Bewertung von 54,4 Milliarden Dollar entspreche. Dies sei das größte Wall Street-Debüt von Rivian (ISIN US76954A1034 / WKN A3C47B) im Jahr 2021. Zu den Kunden von ARM würden Apple, NVIDIA und Alphabet (ISIN US02079K3059 / WKN A14Y6F) gehören. Chip- und Intelligenzunternehmen würden heute zulegen. NVIDIA lege um 0,5% zu, während AMD um 0,2% ansteige. (14.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Von Beginn des Tages an ist eine positive Stimmung am Markt zu erkennen, so die Experten von XTB.Die Futures würden zulegen und die Cash-Indices seien an der Wall Street ebenfalls positiv gestartet. Die Zuwächse würden durch die EZB-Entscheidung gestützt, die darauf hindeute, dass der Zinserhöhungszyklus beendet sei, und es könnte auch bedeuten, dass die FED beschließe, die Zinssätze nächste Woche unverändert zu lassen. Andererseits habe man starke Daten aus den USA erhalten, die auf die Widerstandsfähigkeit der Verbraucher hindeuten würden, was eine gute Nachricht für den Aktienmarkt sei, gleichzeitig aber auch Gründe für eine weitere Zinserhöhung liefere. WKN A0AET0 ) zeige leicht reduzierte Gewinne nach der Eröffnung des Cash-Marktes. Es sei anzumerken, dass heute ein Rollover von Futures-Kontrakten stattgefunden habe, daher die Kurslücke von etwa 1%. Die Entstehung dieser Lücke könnte es dem Markt jedoch ermöglichen, über die Konsolidierungszone um 4.500 bis 4.550 Punkte auszubrechen. Ein Durchbruch der 4.550er Marke könnte zu einem versuchten Test von 4.600 Punkten führen. Sollte sich jedoch heute eine bärische Candlestick-Formation herausbilden, könnte die Rollover-Lücke geschlossen werden und ein Rückgang auf 4.470 Punkte erfolgen.