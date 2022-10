Gestern sei das US-Börsenbarometer dennoch für einen dritten Handelstag in Folge gestiegen und habe über dem 50%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses geschlossen. Die US-Anleiherenditen seien weiter zurückgegangen und es sei erwartet worden, dass die FED zukünftig weniger aggressiv vorgehe.



Der EUR/USD habe am Mittwoch um 0,42% zugelegt und sei auf den höchsten Stand seit dem 20. September gestiegen. Gegenüber dem Jahrestief, das Ende September bei 0,9535 erreicht worden sei, habe sich das Paar fast um 500 Pips erholt. Im Wochenchart sei der Trend nach wie vor abwärts gerichtet, wobei das Paar auf das 78,6%-Retracement bei 1,0060 zusteuere. Um den Abwärtstrend zu beenden, müsse das September-Hoch bei 1,0197 nachhaltig durchbrochen werden. In der Nähe dieses technischen Widerstands könnten die Verkäufer versuchen, den Druck zu erhöhen. Der Zinsentscheid der EZB, der morgen Mittag bekannt gegeben werde, könnte darüber entscheiden, ob der Trend fortgesetzt und umgekehrt werde.



Der DAX gleiche am Mittwoch die Anfangsverluste aus und steuere auf das 78,6%-Retracement des vorherigen Abwärtsimpulses zu. Der Abstand betrage nur noch 50 Punkte. Nach den ersten anderthalb Handelsstunden der europäischen Sitzung habe der DAX bei 13.150 Punkten notiert. In dieser Woche sei der deutsche Leitindex über das Hoch der Vorwoche ausgebrochen und habe die psychologische Marke von 13.000 Punkten zurückgewinnen können. Die kurzfristigen Anstiege seien positiv zu bewerten, würden jedoch nicht dazu führen, dass der langfristige Abwärtstrend beendet werde. Das früheste Signal, das auf einen Richtungswechsel hindeuten könnte, wäre ein Anstieg über den Widerstand bei 13.569 Punkten. Vor sechs Wochen habe hier die jüngste Verkaufswelle begonnen. (26.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally im S&P 500 wurde unterbrochen, so die Experten von XTB.Die Futures auf den S&P 500 hätten sich vorbörslich vom Wochen-Hoch zurückgezogen, da die Anleger seit gestern Abend die schwachen Quartalszahlen von zwei großen Tech-Firmen verdauen würden. Die Google-Mutter Alphabet habe berichtet, dass die Einnahmen unter den Erwartungen gelegen hätten, während Microsoft eine enttäuschende Umsatzprognose veröffentlicht habe. Die Aktien der beiden Tech-Riesen hätten im nachbörslichen Handel kräftig nachgegeben, was auch die Stimmung am breiten Markt verschlechtert habe.