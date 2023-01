Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) baut am Donnerstag den Wochenverlust aus - die Futures fallen um 0,45%, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) schwanke in dieser Woche zwischen Gewinnen und Verlusten. Der Aufwärtstrend habe nicht durch ein neues höheres Hoch bestätigt werden können, doch durch den heutigen Anstieg kämpfe sich das Paar zurück über die 1,08er Marke. In der Vorwoche sei in Trendrichtung ein Bullish-Engulfing ausgebildet worden - dabei sei der höchste Stand seit April 2022 erreicht worden. Das 50%-Retracement des Anfang 2021 gestarteten Abwärtsimpulses bei 1,0940 stelle ein potenzielles Kursziel dar. Unterstützung gebe es bei 1,0780 - ein Bruch nach unten würde auf einen kurzfristigen Richtungswechsel hinweisen.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) rutsche am Donnerstag unter das Tief vom Montag bei 15.142 Punkten. Dies sei nicht der erste Test - zu Wochenbeginn habe die Unterstützung bereits auf dem Prüfstand gestanden. Seit gestern ziehe sich der Index zurück, nachdem sich das 78,6%-Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung als zu starke Hürde erwiesen habe. Nach einem phänomenalen Jahresstart beginne sich die Stimmung zu verschlechtern. Ein nachhaltiger Bruch unter das oben genannte Tief könnte den kurzfristigen Aufwärtstrend beenden und im großen Bild eine Korrektur auslösen. Eine interessante Zone wäre der Korrekturbereich vom Dezember zwischen 14.680 und 13.763 Punkten. (19.01.2023/ac/a/m)