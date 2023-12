Yext (ISIN US98585N1063/ WKN A2DNPH) breche heute nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (Kalender August-Oktober 2023) ein. Das Unternehmen habe einen Anstieg des Umsatzes im dritten Quartal um 1,9% auf 101,2 Mio. USD (erwartet: 102 Mio. USD) und ein bereinigtes EPS von 0,09 USD (erwartet: 0,07 USD) gemeldet. Die Bruttomarge habe 78,2% erreicht und damit im Rahmen der Markterwartungen gelegen. Yext habe eine gemischte neue Prognose für das Gesamtjahr abgegeben, wobei die Umsatzprognose gesenkt und die Gewinnprognose erhöht worden sei. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr einen Umsatz von 403,2 bis 403,7 Mio. US-Dollar (zuvor 405 bis 407 Mio. US-Dollar) und ein bereinigtes EPS von 0,31 bis 0,32 US-Dollar (zuvor 0,29 bis 0,30 US-Dollar).



SentinelOne (ISIN US81730H1095/ WKN A3CTJC) steige nach Vorlage der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (Kalender August-Oktober 2023). Das US-Cybersicherheitsunternehmen habe für das dritte Quartal einen Umsatz von 164,2 Mio. USD (vorher 156 Mio. USD), eine bereinigte Bruttomarge von 79% (zuvor 76%) und einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,03 USD (zuvor 0,08 USD) gemeldet. Für das vierte Quartal erwarte SentinelOne einen Umsatz von 169 Mio. USD (166,5 Mio. USD), eine bereinigte Bruttomarge von 77,5% (erwartet 76%) und eine bereinigte operative Marge von -14% (erwartet -19%).



Maßnahmen der Analysten:



- Toast (ISIN US8887871080/ WKN A3C3Y4) werde von Redburn mit "neutral" bewertet, das Kursziel werde auf 17,45 USD festgelegt.



- PayPal Holdings (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) werde von Bank of America auf "neutral" herabgestuft, das Kursziel auf 66,00 USD gesetzt



- Capital One (ISIN US14040H1059/ WKN 893413) werde von Bank of America auf "buy" hochgestuft, das Kursziel auf 129,00 USD festgelegt. (06.12.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street starteten heute höher in den Handel, da ein schwächer als erwartet ausgefallener ADP-Bericht zur US-Beschäftigung die Argumente für eine weitere Zinserhöhung der Fed verstärkte, so die Experten von XTB.Der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) sei zur Eröffnung um 0,5% höher gehandelt worden, der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe um 0,4% zugelegt, der NASDAQ (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) sei um 0,6% gestiegen und der Small-Cap-Index Russell 2000 habe um 1% zugelegt.Ein Blick auf das Stundenchart des NASDAQ-100-Futures (US100) zeige, dass der Index heute früh die Unterstützungszone von 15.940 Punkten getestet habe und nach der Veröffentlichung der ADP-Daten für November stark davon abgeprallt sei. In der Folge sei der Index über die psychologische Marke von 16.000 Punkten gesprungen, doch sei der Vormarsch an der Schwankungszone von 16.035 Punkten gestoppt worden, als der Kassahandel an der Wall Street begonnen habe. Eine wichtige kurzfristige Unterstützungszone, die es zu beobachten gelte, falls sich der Pullback vertiefe, seien der bereits erwähnte Bereich um 15.940 Punkte sowie der Bereich um 15.865 Punkte.Box (ISIN US10316T1043/ WKN A110YG) falle nach Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2024 (Kalender August-Oktober 2023). Das Unternehmen habe einen Umsatzanstieg von 4,6% im dritten Quartal auf 261,5 Mio. USD (erwartet 262,1 Mio. USD) sowie ein bereinigtes EPS von 0,36 USD (erwartet 0,38 USD) gemeldet. Die Umsätze hätten sich auf 253,7 Mio. USD (erwartet 257,9 Mio. USD) belaufen. Die bereinigte operative Marge habe im dritten Quartal des Geschäftsjahres 24,7% (erwartet 25,5%) erreicht. Abgesehen von den leicht enttäuschenden Ergebnissen habe sich das Unternehmen auch dazu entschlossen, seinen Ausblick für das Gesamtjahr zu senken. Box rechne weiterhin mit einem Umsatz von 1,04 Mrd. USD, aber das bereinigte Ergebnis je Aktie werde nun bei 1,42 bis 1,43 USD gesehen, gegenüber der vorherigen Prognose von 1,46 bis 1,50 USD.