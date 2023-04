Anleger hätten nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor mit Spannung auf die Bekanntgabe der ersten Geschäftsberichte von US-Großbanken gewartet. Die zentrale Frage sei gewesen, ob und in welchem Ausmaß die jüngsten Schieflagen von US-Regionalbanken wie der Silicon Valley Bank (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ OTC-Symbol: SIVBQ) auch in den Bilanzen der großen Investmenthäuser ihre Spuren hinterlassen hätten. Hier zeichne sich nun eine Entspannung ab.



Die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) seien um 7% abgerutscht. Der US-Luftfahrtkonzern habe ein neues Problem mit dem früheren Krisenflieger 737 Max.



Die Anteile von UnitedHealth (ISIN: US91324P1021, WKN: 869561, Ticker-Symbol: UNH, NYSE-Symbol: UNH) würden rund 3% schwächer notieren, obwohl sich der Krankenversicherer nach dem ersten Quartal für den Jahresgewinn etwas optimistischer gezeigt habe. Im ersten Quartal habe der Erlös dank guter Geschäfte in der Krankenversicherung und bei der Service-Tochter Optum um 15% auf 91,9 Mrd. USD zugelegt. Der auf die Aktionäre entfallende Überschuss sei um knapp 12% auf 5,6 Mrd. USD gewachsen. Damit habe UnitedHealth besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Konzernchef Andrew Witty habe deshalb seine Gewinnprognose für das laufende Jahr nach oben revidiert.



Extrem schwach würden sich am heutigen Freitag die Aktien von Rivian Automotive Inc. (ISIN: US76954A1034, WKN: A3C47B, NASDAQ-Symbol: RIVN) und Lucid (ISIN: US5494981039, WKN: A3CVXG, Ticker-Symbol: CH2A, NASDAQ-Symbol: LCID) präsentieren. Die Aktien würden 6 respektive 9,2% verlieren und seien damit derzeit die Top-Verlierer im NASDAQ 100.



(Mit Material von dpa-AFX)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Kursgewinne im US-Finanzsektor nach starken Geschäftszahlen von Banken hätten am Freitag die US-Aktienindices nicht vor Verlusten geschützt, so Marion Schlegel vom Anlegemagazin "Der Aktionär".Der Grund seien mehrheitlich besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten gewesen, sodass die Hoffnung auf eine baldige Zinspause der FED wieder einen Dämpfer bekommen habe. Die wichtigen Einzelhandelsumsätze seien zwar überraschend deutlich zurückgegangen, die Industrieproduktion sowie das Konsumklima der Uni Michigan hätten jedoch positiv überrascht.In der Folge seien die Indices abgerutscht. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zuletzt 0,58% auf 33.831,68 Punkte verloren. Damit zeichne sich für den Leitindex aber immer noch eine positive Wochenbilanz ab. Der tags zuvor besonders starke technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe am Freitag um 0,52% auf 13.041,50 Zähler nachgegeben. Der breit gefasste S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 0,29% auf 4.134,05 Punkte gefallen.