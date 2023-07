Außerdem sollten Anleger die Amazon-Aktie im Auge behalten. Am Dienstag/Mittwoch herrsche in den Amazon-Warenlagern Ausnahmezustand. Der Prime Day finde statt und damit das Mega-Shopping-Event des Sommers. Jüngste Umfragen würden jedoch am Erfolg der Schnäppchen-Aktion zweifeln lassen. Das Papier verliere rund 1,6 Prozent zum Handelsstart.



Für die Tesla-Aktie gehe es mit minus 0,32 Prozent ebenfalls leicht abwärts. Dabei sei die Nachricht, dass Mercedes-Kunden ab 2024 Teslas Schnellladesäulen in Nordamerika nutzen könnten, nicht per se negativ.



Mit Material von dpa-AFX



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz, Aktien der Mercedes-Benz Group und von Amazon befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon. (10.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenauftakt hat die Wall Street leichte Kursgewinne verzeichnet, so Jan Paul Fóri von "Der Aktionär".In den ersten Handelsminuten sei es für den Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sowie den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) und den NASDAQ 100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) leicht nach oben gegangen. Dennoch sei die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA noch nicht gebannt. Außerdem stünden die Papiere von Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) und Nanobiotix (ISIN FR0011341205/ WKN A1J7EB) im Blickpunkt.Die Sorge vor wieder steigenden Zinsen in den USA habe mit einem Wochenverluste von rund zwei Prozent beim Dow Jones für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Auch in dieser Woche würden die künftigen Zinsen das beherrschende Thema bleiben. Die US-Notenbank FED habe signalisiert, dass sie nach der Pause im Juni weitere Erhöhungen für dieses Jahr einplane. Am Markt werde derzeit über deren Anzahl gerätselt, und ob es mehr werden könnten als befürchtet.Unter den Einzelwerten hätten sich die Papiere von Nanobiotix bereits vor dem offiziellen Handelsbeginn um mehr als die Hälfte verteuert. Das auf Krebs spezialisierte französische Biotech-Unternehmen, das auch an der NASDAQ notiert sei, habe einen lukrativen Lizenzdeal für einen Wirkstoff mit einer Johnson & Johnson-Tochter (ISIN US4781601046/ WKN 853260) geschlossen. Dieser könnte dem Unternehmen bis zu 60 Millionen Dollar einbringen, was am Markt für Fantasie gesorgt habe.