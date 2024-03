Die CPI-Daten hätten gezeigt, dass die Überraschung auf der Oberseite im Januar keine Anomalie gewesen sei, allerdings scheinen die Marktteilnehmer weniger an den tatsächlichen Inflationszahlen interessiert zu sein. Stattdessen würden sie sich darauf konzentrieren, ob dies die Erwartung einer Zinssenkung der FED im Juni verändere. Das hätten die Daten nicht getan - die Wahrscheinlichkeit liege immer noch bei knapp 60%, dass die US-Notenbank die Zinsen im Juni senke.



Mehr Informationen, ob die FED die Annahme der Geldmärkte teile, werde man in der nächsten Woche erhalten, wenn die FOMC-Sitzung anstehe. Bis dahin würden neue Konjunkturdaten in den Fokus rücken und könnten für Bewegung an der Wall Street sorgen. Am Donnerstag richte sich der Blick vor allem auf die Erzeugerpreise (PPI) und die Einzelhandelsumsätze sowie einen Tag später auf die Industrieproduktion. Schwache Konjunkturdaten könnten indessen die Zinssenkungshoffnungen bekräftigen. Neue Impulse für den Dow Jones und Co. könnte auch der große Verfall am Freitag liefern.



Seit seinem Rekordhoch am 23. Februar befinde sich der Dow Jones in einer Konsolidierungsphase. In der vergangenen Handelswoche sei er mehrfach an die EMA200 (aktuelle bei 38.622 Punkten) zurückgefallen, habe sich aber jedes Mal fangen können und sei wieder angestiegen. Dabei habe er im Bereich der 38.500er Marke einen Doppelboden ausgebildet. Im gestrigen Handel sei es den Bullen zudem gelungen, den Index wieder über das letzte Hoch bei 39.010 Punkten zu hieven, wodurch sich die charttechnische Lage etwas aufgehellt habe.



Um weiteres Momentum auf der Oberseite zu generieren, müsse der Dow Jones als nächstes die Hürde bei 31.170 Punkten überwinden. Einem Anstieg in Richtung des Allzeithochs bei 39.342 Zählern und darüber hinaus stünde dann nichts mehr im Wege. Sicherlich hätten die Bullen auch schon die 40.000-Punkte-Marke im Visier, da die runde Marke eine gewisse Anziehungskraft ausübe.



Ein bärisches Szenario könne aber noch nicht ausgeschlossen werden, solange der Dow Jones nicht nachhaltig den Widerstand bei 39.170 Punkten aus dem Weg räume. Misslinge der Ausbruch nach oben und stelle sich Schwäche ein, so könnte der Index nochmal die EMA200 anlaufen bzw. das Doppeltief bei 38.500 Punkten testen. Deutlich eintrüben würde sich der H4-Chart, wenn es zum Bruch des Doppeltiefs komme. In diesem Fall könnten sich die Abgaben bis 38.300 sowie 38.090 Punkten ausweiten. (13.03.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rally an der Wall Street ist zuletzt ins Stocken geraten, so die Experten von XTB.Es gehe nicht vor, aber auch nicht zurück, daran hätten auch die gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten (CPI) nichts ändern können. Trotz der höher als erwarteten Verbraucherpreise seien Gewinnmitnahmen ausgeblieben. Im Gegenteil, die US-Indices hätten sogar zulegen können.Der Standardwerte-Index Dow Jones sei um 0,6% gestiegen und habe über 39.000 Punkte geschlossen. Die technologielastigen Indices S&P 500 (+1,1%) und der NASDAQ 100 (+1,5%) hätten nach der jüngsten Korrektur ebenfalls zugelegt, ihre vorherigen Höchststände aber noch nicht erreichen können. Die drei großen Indices hätten zwar den hohen Inflationsdaten getrotzt, würden sich aber nach wie vor in einem Schwebezustand befinden.