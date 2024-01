SolarEdge Technologies (ISIN US83417M1045/ WKN A14QVM) sei um mehr als 5% gestiegen, nachdem das Unternehmen einen weltweiten Personalabbau von 16% angekündigt habe, von dem etwa 900 Mitarbeiter betroffen seien, darunter rund 500 in den Produktionsstätten. Trotz dieser Kürzungen habe CEO Zvi Lando das Vertrauen von SolarEdge in das langfristige Wachstum des Solarenergiemarktes und seine führende Position im Bereich der intelligenten Energie bekräftigt.



Die Federal Aviation Administration (FAA) habe ihre Prüfung von Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) ausgeweitet und empfehle die Überprüfung der Türstöpsel des Modells 737-900ER, nachdem ähnliche Probleme bei der Max 9 des Alaska Airlines-Flugs 1282 festgestellt worden seien. Dies sei geschehen, nachdem bei einem kürzlichen Flug in einer Höhe von 16.000 Fuß ein Türstopfen ausgefallen sei, was zu einem Flugverbot für 171 Max-9-Flugzeuge geführt habe. Die Prognose der FAA ziele darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen, nachdem Berichte über Probleme mit Schrauben in einigen 737-900ER-Flugzeugen eingegangen seien. Boeing, das sich einer eingehenden Prüfung seiner Fertigungsqualität gegenübersehe, unterstütze die Forderung der FAA nach mehr Inspektionen. Zu den großen Betreibern der 900ER würden u. a. United Airlines, Alaska Airlines und Delta Air Lines gehören.



Die Aktien von Gilead Sciences (ISIN US3755581036/ WKN 885823) seien um 10% gefallen, nachdem das Medikament Trodelvy, das zur Behandlung von metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs eingesetzt werde, in einer Studie in der Spätphase sein primäres Ziel der Verbesserung der Gesamtüberlebenszeit nicht erreicht habe. Obwohl Trodelvy bereits für bestimmte Arten von metastasierendem Brust- und Urothelkarzinom zugelassen sei, stehe die Zulassung für den Einsatz bei metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs noch aus. Dieser Rückschlag in der Studie sei eine große Enttäuschung für Gilead Sciences.



Coherus BioSciences (ISIN US19249H1032/ WKN A12ETZ) habe einen Kursanstieg von über 12% verzeichnet, nachdem bekannt geworden sei, dass Sandoz das Biosimilar Ranibizumab von Coherus BioSciences im Rahmen einer Transaktion im Wert von 170 Mio. USD zuzüglich zusätzlicher Zahlungen für den Produktbestand übernehmen werde. Die Übernahme werde voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2024 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Darüber hinaus habe Coherus BioSciences kürzlich vielversprechende Ergebnisse einer Phase-2-Studie mit seinem IL-27-Antikörper Casdozokitug als Teil einer Kombinationstherapie gegen Leberkrebs gemeldet.







Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (22.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am ersten Tag der neuen Woche eröffneten die US-Indices leicht höher, nachdem NASDAQ/US100 (ISIN US6311011026/ WKN A0AE1X) und S&P 500/US500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) am Ende der letzten Woche historische Höchststände erreicht hatten, so die Experten von XTB.Die Anleger würden auf die Veröffentlichung der Frühindikatoren durch das Conference Board warten. Der Anstieg des US-Dollar habe sich verlangsamt und heute zeige er keine größeren Veränderungen. Die Renditen der US-Anleihen würden sinken und sich 4,08% nähern.Heute habe der S&P 500/US500-Index um 0,33% zugelegt, nachdem er Ende der letzten Woche neue historische Höchststände erreicht habe. Derzeit halte sich der US500 knapp unter 4.900 Punkten. Das erste Niveau, das im Falle einer Korrektur beobachtet werden sollte, sei das obere Niveau der letzten Konsolidierung, d.h. 4.830 bis 4.840 Punkte.Die Aktien von Macy's (ISIN US55616P1049/ WKN A0MS7Y) hätten vor Börseneröffnung um mehr als 4% zugelegt, nachdem ein Übernahmeangebot von Arkhouse Management und Brigade Capital Management in Höhe von 21 US-Dollar pro Aktie abgelehnt worden sei. Der CEO der Kaufhauskette, Jeff Gennette, habe das Angebot als "nicht umsetzbar" und ohne Wert für die Aktionäre bezeichnet.