Home Depot werde nach der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 (Kalenderzeitraum November 2023 - Januar 2024) niedriger gehandelt. Das Unternehmen habe einen Rückgang des Nettoumsatzes um 2,9% auf 34,79 Mrd. USD (erwartet: 34,61 Mrd. USD) sowie einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze um 3,5% (erwartet: -3,6%) gegenüber dem Vorjahreszeitraum gemeldet. Die Warenvorräte hätten sich auf 20,98 Mrd. USD (erwartet: 23,31 Mrd. USD) belaufen, während die Gesamtzahl der Standorte um 0,6% auf 2.335 gestiegen sei. Die Zahl der Kundentransaktionen sei im Jahresvergleich um 1,7% zurückgegangen (erwartet: -3,6%), während der durchschnittliche Ticketpreis um 1,3% auf 88,87 USD gesunken sei (erwartet: -0,4%). Trotz des Umsatzrückgangs habe das Unternehmen einen Anstieg der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (SG&A) um 2% auf 6,68 Mrd. USD (erwartet: 6,7 Mrd. USDF) im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Gewinn pro Aktie habe bei 2,82 USD gelegen und damit deutlich unter den 3,30 USD des Vorjahres. Die vierteljährliche Dividende sei um 7,7% auf 2,25 USD pro Aktie erhöht worden. Home Depot erwarte für das Geschäftsjahr 2025 einen Rückgang des vergleichbaren Umsatzes um 1% und eine operative Marge von rund 14,1%.



Discover Financial Services (ISIN: US2547091080, WKN: A0MUES, Ticker-Symbol: DC7, NYSE-Symbol: DFS) steige heute um über 10%. Es sei bekannt gegeben worden, dass Capital One Financial-Aktie (ISIN: US14040H1059, WKN: 893413, Ticker-Symbol: CFX, NYSE-Symbol: COF) das Unternehmen im Rahmen einer 35 Mrd. USD schweren Fusion auf Aktienbasis übernehmen werde. Die Aktionäre würden 1,0192 Capital One Financial-Aktien für jede Discover Financial Sevices-Aktie erhalten, die sie besitzen würden. Es werde erwartet, dass die Transaktion Ende 2024 oder Anfang 2025 abgeschlossen und das bereinigte Non-GAAP EPS im Jahr 2027 um 15% ansteigen werde. Das kombinierte Eigenkapital werde zum größten US-Kreditkartenunternehmen nach Kreditvolumen.



Intel und GlobalFoundries würden heute aufgrund von Berichten über US-Subventionen für inländische Halbleiterunternehmen zulegen. Einem Bloomberg-Bericht zufolge könnte GlobalFoundries 1,5 Mrd. USD an Anreizen aus dem Chips Act und weitere 1,6 Mrd. USD an Darlehen für den Ausbau von Produktionsanlagen erhalten. Intel könnte Anreize in Höhe von über 10 Milliarden Dollar erhalten. Die US-Regierung plane, im Rahmen des Chips and Science Act, der die heimische Chipproduktion fördern solle, insgesamt 39 Mrd. USD an direkten Zuschüssen und bis zu 75 Mrd. USD an Kreditbürgschaften bereitzustellen.



Maßnahmen der Analysten:



- Intel werde von Citic Securities mit "buy" bewertet. Das Kursziel sei auf 55,00 USD festgelegt worden.

- Freshworks (ISIN: US3580541049, WKN: A3C28Z, Ticker-Symbol: 7DF. NASDAQ-Symbol: FRSH) werde bei Wolfe auf "outperform" hochgestuft. Kursziel wird auf 27,00 USD festgelegt.

- US Foods Holdings (ISIN: US9120081099, WKN: A2AHWK, Ticker-Symbol: UFH, NYSE-Symbol: USFD) sei bei Piper Sandler auf "overweight" hochgestuft worden. Kursziel werde auf 59,00 USD festgelegt.

- SSR Mining (ISIN: CA7847301032, WKN: A2DVLE, Ticker-Symbol: ZSV, Toronto Stock Exchange-Symbol: SSRM, NASDAQ-Symbol: SSRM) werde von RBC auf "underperform" herabgestuft. Kursziel werde auf 3,00 USD gesetzt. (20.02.2024/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Indices an der Wall Street begannen die erste Kassensitzung der neuen Woche schwächer, so die Experten von XTB.Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) habe rund 0,3% niedriger eröffnet, der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) um 0,2% gefallen, der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,5% nachgegeben und der Small-Cap-Index Russell 2000 sei um über 1,3% niedriger gehandelt worden. GlobalFoundries (ISIN: KYG393871085, WKN: A3C6AF, Ticker-Symbol: 76J, NASDAQ-Symbol: GFS) und Intel (ISIN: US4581401001, WKN: 855681, Ticker-Symbol: INL, NASDAQ-Symbol: INTC) würden auf die Anreize des Weißen Hauses für inländische Halbleiterhersteller reagieren, während Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal leicht nachgebe. Der Wirtschaftskalender für die heutige US-Sitzung sei leer und die Märkte schienen auf zwei wichtige Ereignisse zu warten, die für morgen geplant seien - das FOMC-Protokoll und die NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA)-Erträge.Die Dow Jones-Futures würden heute rund 0,3% niedriger notieren. Ein Blick auf das Chart im H1-Intervall zeige, dass der erste Versuch, über die Widerstandszone, die mit dem 23,6%-Retracement der Mitte Januar 2024 gestarteten Aufwärtsbewegung markiert sei, auszubrechen, gescheitert sei. Ein weiterer Versuch werde bei der heutigen Eröffnung der Kassensitzung unternommen. Sollte der Kurs über diese Zone klettern, sei der nächste wichtige kurzfristige Widerstand bei 0,6% über dem aktuellen Kurs im Bereich von 39.000 Punkten zu finden. Sollten hingegen die Bären die Kontrolle wiedererlangen und den Index nach unten drücken, so sei die nächste zu beachtende Unterstützungszone im Bereich von 38.350 Punkten zu finden, der durch das 38,2%-Retracement markiert sei.