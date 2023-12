Robinhood Markets (ISIN US7707001027 / WKN A3CVQC) notiere heute leicht höher. Das Unternehmen hae bekannt gegeben, dass die fiktiven Handelsvolumina im Bereich Kryptowährungen im November etwa 75% höher gewesen seien als im Oktober.



Die Aktien von GitLab würden heute kräftig zulegen, nachdem ein solider Quartalsbericht für das Geschäftsjahr Q3 veröffentlicht worden sei. Die Aktie sei zu Beginn des heutigen Handelstages über die Widerstandszone von 53,00 USD gestiegen, die als obere Grenze der Handelsspanne fungiert habe. Der kurzfristige Widerstand, auf den zu achten sei, befinde sich im Bereich von 65,00 USD, wo das Ziel eines Ausbruchs aus der Handelsspanne zu finden sei. (Quelle: xStation5)



Die an der US-Börse gelisteten Aktien des chinesischen Elektrofahrzeugherstellers Nio hätten den heutigen Handel an der Wall Street höher gestartet, nachdem der Quartalsbericht für Q3 veröffentlicht worden sei. Das Unternehmen habe einen Umsatz von 19,07 Milliarden CNY (Erwartung: 19,37 Milliarden CNY) sowie einen bereinigten Verlust pro Aktie von 2,67 CNY (Erwartung: -2,53 CNY) gemeldet. Die Bruttomarge von 8% habe unter den erwarteten 8,2% und auch deutlich unter den 13,3% des Vorjahres gelegen. Die Fahrzeugmarge von 11,0% sei besser gewesen als die erwarteten 10,2%, und das Unternehmen habe dieses Ergebnis auf einen höheren durchschnittlichen Verkaufspreis und laufende Kostensenkungen bei den Fahrzeugen zurückgeführt. Nio erwarte, dass der Umsatz in Q4 16,08-16,70 Milliarden CNY erreichen werde, deutlich unter den erwarteten 21,35 Milliarden CNY.



Take-Two Interactive (ISIN US8740541094 / WKN 914508) habe den heutigen Handel niedriger gestartet. Das Unternehmen habe einen offiziellen Trailer für sein lang erwartetes Spiel Grand Theft Auto VI veröffentlicht. Obwohl der Trailer selbst positiv bewertet worden sei, seien Analysten enttäuscht über die für 2025 geplante Veröffentlichung und das Fehlen eines genauen Veröffentlichungsdatums gewesen.



Nio notiere höher, trotz einer eher enttäuschenden Ergebnisveröffentlichung. Der Aktienkurs springe von der Unterstützungszone bei 7,25 USD ab, die er in letzter Zeit mehrmals nicht habe durchbrechen können. Die kurzfristige Widerstandszone, die im Bereich unterhalb von 8,25 USD zu finden sei und durch vorherige Preisreaktionen gekennzeichnet sei, sollte genau beobachtet werden. (Quelle: xStation5) (05.12.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei Betrachtung der S&P 500 Futures (US500) ( ISIN US78378X1072 WKN A0AET0 ) im Intraday-Zeitraum (H1) lässt sich feststellen, dass der Index in letzter Zeit seitwärts gehandelt hat, so die Experten von XTB.Die Kursbewegungen des Index seien in den letzten zwei Wochen größtenteils auf die Spanne von 4.535-4.580 Punkten begrenzt gewesen. Ein Rückgang gestern habe die Unterstützung bei 4.550 Punkten nicht erreichen können, und der Index habe einen Teil der Verluste später wieder erholt. Allerdings sei heute eine neue Verkaufswelle zu beobachten, bei der der US500 gefährlich nahe an die täglichen Tiefs von gestern rücke. Ein Durchbruch unter den genannten Bereich von 4.550 Punkten würde den Weg für einen Test der unteren Grenze der Handelsspanne bei 4.535 Punkten öffnen.Die Aktien von GitLab würden heute kräftig zulegen, nachdem das Unternehmen erstmals einen positiven bereinigten operativen Gewinn gemeldet habe. Das Unternehmen habe einen Anstieg des Jahresumsatzes im Geschäftsjahr Q3 um 32% im Vergleich zum Vorjahr auf 149,7 Millionen US-Dollar (Erwartung: 141,5 Millionen US-Dollar) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,09 US-Dollar verzeichnet, während der Markt einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,01 US-Dollar erwartet habe. Auf unbereinigter Basis habe das Unternehmen einen Nettoverlust von 285,2 Millionen US-Dollar oder 1,48 US-Dollar pro Aktie gemeldet. Der Verlust sei auf eine Steueranpassung zurückgeführt worden, die das Unternehmen im Quartal vorgenommen habe. GitLab erwarte, dass der Umsatz im Geschäftsjahr Q4 157-158 Millionen US-Dollar erreichen werde, und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 0,08-0,09 US-Dollar.