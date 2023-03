EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) habe sich heute weiter erholt und die psychologische 1,06er Marke erreicht, sodass ein weiterer Teil der dieswöchigen Verluste habe ausgeglichen werden können. Die Erholung habe begonnen, nachdem am Mittwoch das Februar-Tief nicht nachhaltig unterschritten worden sei. Das vorläufige Wochentief sei bei 1,0524 gesehen worden. Der Trend im D1-Chart sei abwärts gerichtet, sodass technisch gesehen bald ein zweiter Test möglich sei. Durch den dynamischen Rückgang vom Dienstag sei ein Ungleichgewicht entstanden. Ab 1,0622 könnten die Verkäufer wieder aktiver werden.



Der DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei heute weiter zurückgefallen und habe bei 15.319 Punkten den tiefsten Stand des Tages erreicht. Am Dienstag habe der Index zwischenzeitlich noch bei 15.718 Punkten notiert. Der Ausbruch über den Widerstand bei 15.698 Punkten und das Erreichen eines neuen Jahreshochs seien nicht nachhaltig gewesen. Der kurzfristige Aufwärtsimpuls sei vor einer Woche bei 15.160 Punkten gestartet worden, sodass die Käufer noch nicht aufgegeben hätten. Die NFP-Daten könnten darüber bestimmen, ob der Index das Jahreshoch angreife oder sich auf die genannte Unterstützung zubewege.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (10.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) setzten den gestrigen Ausverkauf fort und fielen dabei auf den tiefsten Stand seit zwei Monaten, so die Experten von XTB.Anleger würden gespannt auf den US-Arbeitsmarktbericht (NFP) für Februar warten. Starke Daten wären aus wirtschaftlicher Sicht positiv, würden der FED jedoch mehr Spielraum bei der Zinspolitik geben. Notenbankchef Jerome Powell habe in dieser Woche verdeutlicht, dass die Kreditkosten zukünftig schneller und stärker angehoben werden könnten. Gegenüber dem Wochenhoch habe das US-Börsenbarometer fast 5% an Wert verloren.