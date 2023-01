Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Große US-Banken veröffentlichen heute ihre Quartalszahlen, so Maximilian Wienke, Marktanalyst bei XTB. S&P 500 werde am Freitag voraussichtlich unverändert in den US-Handel starten. Nach den gestrigen Inflationsdaten lasse das nächste Highlight jedoch nicht lange auf sich warten, da heute die Berichtssaison für das vierte Quartal 2022 starte. Große US-Banken wie Bank of America, Citigroup und JPMorgan Chase würden vor der Eröffnungsglocke ihre Zahlen veröffentlichen. Gestern sei das US-Börsenbarometer für den dritten Tag in Folge gestiegen, da Anleger nach den Daten zu den Verbraucherpreisen davon ausgegangen seien, dass die FED die Zinsen weniger stark anheben werde. Auch wenn die Daten den Erwartungen entsprochen hätten, so scheine der Preisdruck nachzulassen.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) steige am Freitag leicht und versuche, das gestrige Tageshoch bei 1,0867 zu durchbrechen. Der erste Ausbruchsversuch während der asiatischen Sitzung sei nicht erfolgreich gewesen. Gestern habe das Paar um fast 100 Pips zugelegt und den höchsten Stand seit April 2022 erreicht. Eine Fortsetzung des Aufwärtstrends sei am wahrscheinlichsten, zumindest solange kurzfristige Unterstützungen nicht unterschritten würden. Eine wichtige Unterstützung sei das lokale Tief bei 1,0721. Potenzielle Ziele auf der Oberseite seien das 50%-Retracement der vor einem Jahr gestarteten Abwärtsbewegung bei 1,0940 und das deutlich darüber liegende Hoch bei 1,1185.Der DAX / DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) habe am Freitag die Anfangsverluste wieder ausgleichen können, doch ein Ausbruch über das gestrige Tageshoch bleibe aus. Der deutsche Leitindex steige seit fünf Handelstagen in Folge, sodass eine Korrektur angebracht sein könnte. Ein Bruch unter das lokale Tief bei 15.010 Punkten wäre ein Signal, das auf ein Ende des kurzfristigen Aufwärtstrends hindeute. Von dort aus hätten die Bullen den jüngsten Angriff gestartet. Der DAX / DE30 notiere auf dem höchsten Stand seit Februar 2022 und habe mit dem Anstieg über das Hoch vom März 2022 mehr Aufwärtspotenzial freigesetzt. Mögliche Ziele seien das 78,6%-Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung bei 15.340 Punkten und das Hoch bei 15.600 Punkten. (13.01.2023/ac/a/m)