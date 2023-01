Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) haben am Donnerstag ihre Erholung gestoppt, so die Experten von XTB.Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notiere am Donnerstag nach Beginn der europäischen Sitzung leicht im Minus. Das Paar habe heute Morgen kurz vor dem gestrigen Tageshoch gedreht und werde weiterhin innerhalb der Range des Vortages (Inside Bar) gehandelt. Gestern habe das Dezember-Hoch per Tagesschlusskurs durchbrochen werden können - drei Anläufe seien dafür nötig gewesen. Ein Bruch müsse jedoch auch auf Wochenbasis bestätigt werden. Der US-Inflationsbericht werde sicherlich für Volatilität sorgen. Die Daten könnten entscheiden, ob das Paar den Aufwärtstrend fortsetze oder eine Korrektur ausgelöst werde.Der DAX/ DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) könne sich am Donnerstag von den vorbörslichen Verlusten erholen und halte sich über der 15.000er Marke. Gestern sei die Gewinnserie für den vierten Handelstag ausgebaut worden - dabei sei das Hoch vom März 2022 durchbrochen worden. Potenzielle Ziele im Wochenchart seien das 78,6%-Retracement der langfristigen Abwärtsbewegung bei 15.340 Punkten und das Hoch bei 15.600 Punkten. Kurzfristige Unterstützungen im Vier-Stundenchart seien am EMA21 bei 14.885 Punkten und am lokalen Tief bei 14.856 Punkten zu finden. Ein Bruch darunter könnte den Aufwärtstrend beenden. (12.01.2023/ac/a/m)