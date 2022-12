Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) geben am Freitag vor den am Mittag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten für November leicht nach, so die Experten von XTB.EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) profitiere in dieser Woche von den dovishen Kommentaren von einigen FED-Mitgliedern - dies habe den Dollar geschwächt. Gestern sei der vor drei Wochen eingeleitete Aufwärtstrend durch ein höheres Hoch bestätigt worden. Das Paar sei zum ersten Mal seit Ende Juni über die Marke von 1,05 gestiegen. Die nächsten potenziellen Kursziele würden bei 1,0615 und 1,0787 liegen. Ob die kurzfristige Aufwärtsbewegung, die am Mittwochnachmittag begonnen habe, fortgesetzt werde, könnte davon abhängen, wie der NFP-Bericht ausfalle. Im 4-Stundenchart würden die wichtigsten Unterstützungen bei 1,0505 und 1,0469 liegen. Der EMA21 verlaufe deutlich darunter bei 1,0445.Der DE30 (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) falle am Freitag und werde kurz nach der europäischen Eröffnung 0,2% tiefer gehandelt. Vorbörslich hätten sich die Kursverluste zwischenzeitlich auf mehr als 0,4% belaufen. Seit gestern gebe der deutsche Leitindex nach. Bei dem Rückgang sei im 4-Stundenchart mehrfach das 61,8%-Retracement des kurzfristigen Aufwärtsimpulses getestet worden. Dies signalisiere, dass die Trendstruktur weiterhin für die Bullen spreche. Andererseits sei heute Nacht der EMA21 (H4) durchbrochen worden - die Bären würden Druck machen. Ideal wäre eine bullische Struktur über dem gleitenden Durchschnitt. Die wichtigste Unterstützung sei bei 14.364 Punkten (Tagestief vom Mittwoch) zu finden. (02.12.2022/ac/a/m)