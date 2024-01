Die Finanzmärkte seien von Natur aus volatil und schwer vorhersehbar, sodass es nahezu unmöglich sei, den Markt perfekt zu timen. Die optimale Rendite erziele natürlich derjenige, der am absoluten Tiefpunkt einsteige. Allerdings liege der Fokus nicht darauf, Höchst- und Tiefststände zu erraten, sondern vielmehr auf einem wiederholbaren Prozess. Zum Beispiel durch strategische Zukäufe, um den Cost-Average-Effekt zu nutzen.



Ein langer Zeithorizont minimiere die Relevanz des Timings, insbesondere für Anleger, die über Jahre oder Jahrzehnte planen würden. Man könnte argumentieren, dass das größte Risiko langfristig darin liege, nicht investiert zu sein.



Eine Grafik der Experten zeige, dass selbst simple Regeln wie der Einstieg nach einem 20-prozentigen Rückgang vom letzten Höchststand (Bärenmarkt) oder nach einem 20-prozentigen Anstieg nach einem starken Einbruch (Bullenmarkt) profitabel sein könnten.



Man müsse nicht auf einen großen Crash warten, um mit dem Investieren zu starten. Das Jahr 2024 werde voraussichtlich einige attraktive Einstiegschancen bieten.



Ein Rücksetzer bedeute einen Rückgang von 5 Prozent oder mehr und eine Korrektur einen Rückgang von mindestens 10 Prozent. Derartige Kursverluste würden typischerweise mehrmals im Jahr auftreten und würden häufig durch kurzfristige Gewinnmitnahmen nach negativen Nachrichten ausgelöst.



2024 dürfte sich die Marktdynamik verändern, da aufeinanderfolgende jährliche Kursanstiege von über 20 Prozent ungewöhnlich seien. Die Fundamentaldaten würden aber nach wie vor für die Bullen sprechen: Der Countdown für Zinssenkungen laufe und das Gewinnwachstum werde sich beschleunigen. Korrekturen seien daher wahrscheinlicher als ein Crash, was Anlegern zahlreiche Chancen für einen strategischen Einstieg biete. (08.01.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Trotz möglicher Rückschläge könnte sich das Börsenjahr 2024 als vielversprechend erweisen, gestützt durch solide Fundamentaldaten, geplante Zinssenkungen und das in Aussicht stehende beschleunigte Gewinnwachstum, so die Experten von eToro.Das US-Börsenbarometer sei neun Wochen in Folge gestiegen, was die längste Gewinnserie seit zwei Jahrzehnten darstelle. Insgesamt habe sich ein Anstieg von 17 Prozent gegenüber dem Tiefstand im Oktober ergeben. Bei näherer Betrachtung werde deutlich, dass bestimmte Einzelaktien überbewertet seien, jedoch nicht der gesamte breite Markt.Es werde mit einer Verschiebung der Marktdynamik gerechnet. Im Jahr 2023 habe der S&P 500 einen Anstieg von 26 Prozent verzeichnet. Die historischen Daten würden verdeutlichen, dass es selten sei, in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ein Wachstum von über 20 Prozent zu erzielen. Ein vergleichbarer Anstieg sei zuletzt 1999 vor dem Platzen der Dotcom-Blase beobachtet worden.