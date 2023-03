Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Futures auf den S&P 500 fallen heute um 0,31% auf 3.985 Punkte, so die Experten von XTB.Das Währungspaar EUR/USD ( ISIN EU0009652759 WKN 965275 ) habe sich heute leicht um 0,12% auf 1,0556 erholt und halte sich in der Range des Vortages auf, sodass sich ein Inside Bar abzeichne. Ein Durchbruch über das gestrige Tageshoch oder unter das gestrige Tagestief würde die Seitwärtsphase auflösen. EUR/USD habe gestern den Rückgang vom Vortag fortgesetzt, doch das Februar-Tief bei 1,0533 sei nicht nachhaltig durchbrochen worden. Dies könnte für eine kurzfristige Gegenbewegung sprechen. Im Tageschart sei der Trend jedoch abwärts gerichtet, sodass ein erneuter Test möglich sei.Der DAX/ DE30 ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) falle heute um 0,3% auf 15.623 Punkte zurück. Gestern sei der deutsche Leitindex um 130 Punkte gestiegen und habe sich dem neuen Jahreshoch angenähert, das am Dienstag bei 15.529 Punkten erreicht worden sei. Der Index habe nach einem kurzlebigen Rücksetzer unter das Vortagestief bei 15.526 Punkten wieder nach oben gedreht. Der Anstieg sei kurz vor dem Jahreshoch bei 15.681 Punkten gestoppt worden. Die Bullen scheinen zu zögern, doch Rücksetzer könnten mit einem neuen Angriffsversuch einhergehen. (09.03.2023/ac/a/m)