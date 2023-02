Unter den Einzelwerten hätten im Dow Jones die Aktien von Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) und Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) jeweils nach Kaufempfehlungen der US-Bank Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) mit etwa 1% zu den Gewinnern gehört. Hinten im Leitindex seien die Tech-Vertreter Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT) mit Einbußen von 2,3 bzw. 1,5% gestanden. Unter Druck seien außerdem Ölwerte wegen des weiter fallenden Ölpreises gestanden, wie Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) mit minus 2,1% gezeigt habe.



Der Traktorhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) habe mit seinen Quartalszahlen zu überzeugen gewusst: Der Kurs habe hier um 5,5% angezogen. Angesichts einer starken Nachfrage nach Landmaschinen habe das Unternehmen sein Jahresziel für den Überschuss angehoben.

Aktien des Sportwettenanbieters DraftKings (ISIN: US26142R1041, WKN: A2P205, Ticker-Symbol: 8DEA, NASDAQ-Symbol: DKNG) seien um 17% nach oben geschossen. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten nicht nur die Geschäftsziele, sondern auch die Erwartungen übertroffen. Positiv hinzu gekommen sei ein deutlich verbesserter operativer Ausblick. 2024 sehe sich das Unternehmen in der Gewinnzone.



Ein schwacher Vertreter seien die Anteile von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) gewesen, die um fast 6% nachgegeben hätten. Von dem Impfstoffhersteller seien gemischte Studiendaten zu einem Grippe-Impfstoffkandidat gekommen. Laut der Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS)-Analystin Salveen Richter werde dies Fragen hinsichtlich des weiteren Zulassungsprozesses auf.



Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) hätten mit plus 0,3% der Meldung getrotzt, dass in den USA 360.000 Fahrzeuge zur Sicherheit ein Software-Update brauchen würden. Wie vom Elektroautobauer vermeldet, könne die Aktualisierung der Fahrassistenz-Software online vollzogen werden. (17.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die New Yorker Börsen würden am Freitag ein uneinheitliches Bild zeigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Zinssorgen seien wieder zurück auf der Agenda, und dies habe v.a. die Technologiebranche belastet, weil die Anleger bei diesen wachstumsorientierten Werten für gewöhnlich darauf noch sensibler reagieren würden. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich besser geschlagen und notiere bei 33.765 Punkten mit 0,2% im Plus.Hinzu gekommen seien zuletzt noch Aussagen von den FED-Mitgliedern Loretta Mester und James Bullard. Beide hätten gesagt, zur nächsten Zinssitzung werde eine Erhöhung um nochmals 0,50 Prozentpunkte erwogen. Anders als von Anlegern erhofft, würde die die US-Notenbank ihr Straffungstempo damit wieder erhöhen, nachdem sie im Dezember und im Februar jeweils nur einen Zinsschritt um 0,25 Punkte vorgenommen habe.