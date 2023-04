Bei den Futures zeichne sich derweil ein gemischtes Bild. Für den Dow Jones gehet es vorbörslich um rund 100 Punkte oder 0,3% nach oben, der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) pendele derweil um die Nulllinie bei etwa 4.130 Punkten und der NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) büße rund 0,7% ein.



Die Tesla-Aktie stehe derweil bei den Einzelwerten im Fokus. Obwohl das Papier des Elektroautobauers im ersten Quartal den besten Jahresstart ihrer Geschichte verzeichnet habe und das Unternehmen am Wochenende starke Auslieferungszahlen veröffentlicht habe, sehe Barclays-Analyst Dan Levy neue Probleme auf den US-Konzern zukommen. Vorbörslich gehe es für die Tesla-Papiere rund 3% abwärts. Damit rücke die psychologisch wichtige 200-USD-Marke ins Blickfeld.



Zusätzlich belaste die Stimmung in der Chipbranche den NASDAQ 100-Future. Konkret habe die Regierung in Beijing eine Untersuchung gegen den US-Halbleiterproduzent Micron eingeleitet. In einer Erklärung vom Freitag hieß es, Ziel der Überprüfung von Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, NASDAQ-Symbol: MU) sei, die Integrität der chinesischen Informationsinfrastruktur-Lieferkette zu gewährleisten, Sicherheitsrisiken im Netz zu verhindern und die nationale Sicherheit zu wahren. Die Micron Technology-Aktie verliere vorbörslich rund 1%.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zum Beginn der neuen Handelswoche zeichne sich am US-Aktienmarkt eine uneinheitliche Entwicklung bei den Indices ab, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Während Tech-Werte zum Handelsstart unter Druck geraten könnten, zeichne sich beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ein freundlicher Auftakt ab. Im Fokus stünden dabei Öl-Aktien sowie die Papiere des US-Autobauers Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA).Das Ölkartell OPEC+ habe am Wochenende angekündigt, die Öl-Förderung deutlich zu drosseln. Von Mai an solle die Produktion um gut eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. Dies sorge am Montag für steigende Ölpreise sowie deutliche Aufschläge bei den Ölwerten. Während in Europa die BP-Aktie (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) am Montagnachmittag rund 5% zulege, dürften auch die Papiere der US-Ölproduzenten Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX), ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE Ticker-Symbol: COP), ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) und Marathon Oil (ISIN: US5658491064, WKN: 852789, Ticker-Symbol: USS, NYSE-Symbol: MRO) mit einem Plus zwischen 3 und 6% in den Handel starten.