Die Anlegerstimmung ist zu Beginn der neuen Handelswoche schlecht, da es am Wochenende in China heftige Proteste gab, so die Experten von XTB.EUR/USD (ISIN: EU0009652759, WKN: 965275) steige am Montag um 0,74% und nähere sich dem Hoch der Vorwoche bei 1,0481. Der Abstand betrage nur noch wenige Pips. Ein Durchbruch nach oben würde den neuen Aufwärtstrend, der vor drei Wochen begonnen habe, bestätigen. In der vergangenen Woche habe das Paar kurz vorher gedreht - das Wochenhoch sei bei 1,0448 erreicht worden. Der heutige Anstieg könne als zweiter Anlauf der Bullen gesehen werden. Im Wochenchart sei der nächste starke Widerstand bei 1,0615 zu finden - das Hoch von Ende Juni. Die 21-Wochen-Linie, die Orientierung für die allgemeine Richtung geben könne, verlaufe bei 1,0180. Der Abstand betrage rund 250 Pips.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) falle am Montag um mehr als 1% und steuere auf das Tagestief vom vergangenen Mittwoch bei 14.374 Punkten zu. Die Abwärtsdynamik habe sich nach einer kurzlebigen Erholung beschleunigt, die nach Beginn des europäischen Handels zu erkennen gewesen sei. Die kurzfristige Unterstützung bei 14.453 Punkten sei bereits während der asiatischen Sitzung aufgegeben worden - die Bullen hätten jedoch mehrfach versucht, diese zu verteidigen. Durch den heutigen Kursrückgang sei der deutsche Leitindex im 4-Stundenchart auch unter den EMA21 gerutscht. Diese Entwicklung deute darauf hin, dass nach einer achtwöchigen Rally nun stärkere Verluste drohen könnten. (28.11.2022/ac/a/m)