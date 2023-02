Die Anleger hätten aber dennoch zugegriffen und dies u.a. bei Technologiewerten. Hier ziehe die Debatte über Künstliche Intelligenz (KI) weiter ihre Kreise: Am Dienstag habe Bank of America den Chipkonzern NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA) zum "Top Pick" im Computer-Bereich erklärt - und dies v.a. wegen des KI-Potenzials. Analyst Vivek Arya habe gesagt, die Umsätze im Datencenter-Bereich könnten sich wegen diesem Megatrend binnen fünf Jahren vervierfachen. Nach verhaltenem Auftakt habe die NVIDIA-Aktie mit 4% ins Plus gedreht. Sie sei so zu einem Zugpferd an der NASDAQ geworden.



Im Dow Jones habe Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) nach schwachem Start mit einem Anstieg um 2% die Spitze erklommen. Air India bestelle beim US-Flugzeugbauer 250 Maschinen. Allerdings sei über diesen Großauftrag schon zuvor spekuliert worden.



Quartalszahlen hätten am Dienstag nicht für den ganz großen Gesprächsstoff gesorgt: Bei Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) seien sie mit einem Abschlag von einem 0,5% quittiert worden. Dank Preiserhöhungen habe der Getränkekonzern zum Jahresendspurt mehr umgesetzt als erwartet. Für das laufende Jahr habe Coca-Cola allerdings eine verlangsamte Umsatzentwicklung in Aussicht gestellt.



Deutlich bewegter hätten sich die Anteile von Avis Budget (ISIN: US0537741052, WKN: A0KEE9, Ticker-Symbol: CUCA, NASDAQ-Symbol: CAR) gezeigt, die ihr Plus auf zuletzt 8% ausgeweitet hätten. Der Autovermieter habe am Montag nach Börsenschluss seine Jahreszahlen präsentiert und mit dem Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen.



Auch die Hotelkette Marriott (ISIN: US5719032022, WKN: 913070, Ticker-Symbol: MAQ, NYSE-Symbol: MAR) habe ergebnisseitig im vierten Quartal besser als von Analysten erwartet abgeschnitten, was den Aktien ein Plus von 2,1% eingebracht habe. Auch der Ausblick dürfte in Summe erfreuen, habe es geheißen. Die vom Management angegebenen Spanne für das Ergebnis je Aktie im Gesamtjahr habe im Mittel die Konsensschätzung übertroffen. (14.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die US-Verbraucherpreisdaten machen würden am Dienstag den Anlegern das Leben schwer machen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Nervosität, weil die Inflation in den USA im Januar im Vorjahresvergleich nicht so stark wie von Experten erhofft gefallen sei, habe nach einer Phase der Beruhigung zuletzt wieder zugenommen. Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zwischenzeitlich - nach einem Fall auf 34.000 Punkte - 300 Punkte zugelegt. Zuletzt sei es allerdings wieder unter die 34.000-Punkte-Marke abwärts gegangen.Fakt sei auch gewesen, dass sie sich den sieben Monat in Folge abgeschwächt habe. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) verliere aktuell auf 4.116 Punkte. Die größten Schwankungen habe es aber unter den Technologiewerten gegeben, die gewöhnlich stärker auf Zinssorgen reagieren würden. Der von diesen geprägte NASDAQ 100 drehe wieder - nach zwischenzeitlicher Aufholjagd - ins Minus.