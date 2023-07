Der Dow Jones sei in der ersten halben Stunde um 0,34 Prozent auf 34.060 Punkte geklettert und habe damit die 34.000-Punkte-Marke geknackt. Für den S&P 500 sei es um 0,16 Prozent auf 4.416 Zähler nach oben gegangen. Der NASDAQ 100 sei um 0,37 Prozent auf 14.989 Zähler abgesackt.



Unter den Einzelwerten hätten die Bankaktien im Fokus gestanden: US Bancorp seien bereits im vorbörslichen Handel um 2,1 Prozent gestiegen. Zuvor habe die Bank of America die Papiere des Geldhauses von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 40 US-Dollar angehoben.



Für die JPMorgan-Aktie (ISIN US46625H1005 / WKN 850628) sei es, beflügelt durch ein Doppel-Upgrade zudem um rund 0,7 Prozent nach oben gegangen.



Kurskapriolen gebe es zudem im Biotech-Sektor: Die Papiere von Iovance Biotherapeutics seien nach dem Handelsstart um knapp 10 Prozent eingebrochen, nachdem das Biotech-Unternehmen eine Kapitalerhöhung angekündigt habe. Um rund ein Drittel sei hingegen das Papier von Better Therapeutics nach oben geschnellt. Der Anbieter einer digitalen Plattform für verschreibungspflichtige Therapeutika zur Behandlung von kardiometabolischen Erkrankungen habe mitgeteilt, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA das Mittel AspyreRx zur Behandlung von Typ-2-Diabetes zugelassen habe.



Mit Material von dpa-AFX (11.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street hat sich die Erholung auch zum Handelsauftakt am Dienstag fortgesetzt, so Jan Paul Fóri vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Während es für den Dow Jones (ISIN XC0009694206 / WKN 969420) sowie den S&P 500 nach oben gegangen sei, habe der NASDAQ 100 leicht nachgegeben. Gedämpft werde die Kaufstimmung laut Börsianern allerdings von Rezessionsängsten sowie Warnungen vor steigenden und länger anhaltend hohen US-Leitzinsen.Am Vortag sei bekannt geworden, dass China dem angeschlagenen Immobilienmarkt des Landes stärker unter die Arme greifen wolle. Konkret gehe es dabei unter anderem um die Stundung von Immobilienkrediten. Damit solle es ermöglicht werden, im Bau befindliche Immobilienprojekte zu Ende zu führen. Darüber hinaus könnte es weitere Stützungsmaßnahmen geben, hätten die Marktstrategen der Deutschen Bank mit Blick auf entsprechende Medienberichte angemerkt.