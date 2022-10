Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notiere am heutigen Vormittag leicht im Plus, nachdem der Rückgang unter das gestrige Tagestief (potenzielles Swing Low) als Kaufgelegenheit gesehen worden sei. Das Paar falle seit vier Handelstagen in Folge und habe gestern auf den tiefsten Stand seit dem 28. September erreicht. Ein Großteil der Wochenverluste habe wieder ausgeglichen werden können.



Der Anstieg beende jedoch den langfristigen Abwärtstrend nicht. In der Vorwoche habe das Paar eine bärische Hammerkerze (W1) ausgebildet, nachdem die Neun-Wochen-Linie nicht nachhaltig habe durchbrochen werden können. Technisch gesehen sei eine Fortsetzung des Abwärtstrends am wahrscheinlichsten. Um diesen zu bestätigen, müsse das 1,8% entfernte Jahrestief durchbrochen werden. Um den Trend zu beenden, wäre ein Anstieg über das September-Hoch notwendig - der Abstand betrage 5%.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) versuche in dieser Woche, an die Gewinne der Vorwoche anzuknüpfen - bisher mit wenig Erfolg. Die gestrigen Gewinne seien heute wieder abgegeben worden. In der Vorwoche sei der deutsche Leitindex zwischenzeitlich um mehr als 900 Punkte gestiegen. Die Erholungstendenz sei jedoch mit Vorsicht zu genießen gewesen, da der Abwärtstrend in den höheren Zeiteinheiten (D1 und W1) intakt geblieben sei.



Es dürfte sich also nur um eine kurzfristige Gegenreaktion gehandelt haben, nachdem der DE30 innerhalb von drei Wochen um mehr als 1.500 Punkte gefallen sei. Der erste Hinweis, der auf einen möglichen Richtungswechsel hindeuten könnte, wäre ein nachhaltiger Bruch über den Widerstand bei 13.569 Punkten. Hier sei die jüngste Verkaufswelle begonnen worden, sodass speziell dieser Bereich von den Verkäufern verteidigt werden möchte. (11.10.2022/ac/a/m)





Die Futures auf den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) fallen am Dienstag vorbörslich und nähern sich dem Jahrestief an - der Abstand wurde auf weniger als 1% verringert, so die Experten von XTB.Die Anfang letzter Woche gestartete Erholung sei nicht nachhaltig gewesen. Das US-Börsenbarometer gebe seit vier Sitzungen in Folge nach. Anleger seien beunruhigt, da die Wirtschaft auf eine mögliche Rezession zusteuere. Gleichzeitig straffe die FED die Geldpolitik, um die hohen Inflationsraten zu bekämpfen. Hohe Zinsen würden sich negativ auf die zukünftigen Unternehmensgewinne auswirken. Ob der marktbreite Index vor dem nächsten Kurseinbruch stehe, werde sich am Jahrestief entscheiden. Es fehle nicht viel für einen Test, sodass den US-Indices eine kritische Woche bevorstehe. Ein Bruch nach unten könnte panikartige Bewegungen auslösen.