In New York notierte chinesische Aktien wie die der Internethändler Alibaba Group (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) und JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) hätten mit Aufschlägen von bis zu acht Prozent auf die Spekulationen rund um China reagiert. Auch die chinesischen Internetaktien BAIDU (ISIN US0567521085/ WKN A0F5DE) und Pinduoduo (ISIN US7223041028/ WKN A2JRK6) hätten kräftig zugelegt.



Die Titel des Logistikers UPS (ISIN US9113121068/ WKN 929198) hätten mit plus 1,8 Prozent von einer neuen Kaufempfehlung der Deutschen Bank profitiert. Die Anteile des US-Krankenversicherers UnitedHealth (ISIN US91324P1021/ WKN 869561) hätten knapp ein Prozent verloren. Die Prognose des Unternehmens für den Gewinn je Aktie im kommenden Jahr sei etwas hinter der Markterwartung zurückgeblieben.



Für die Schwergewichte der Tech-Szene verlaufe der Dienstag bislang ohne klare Richtung. Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) tendiere unverändert bei 144,21 Dollar, nachdem die Aktie am Montag deutlicher verloren habe. Für Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) gehe es um 0,3 Prozent auf 240,38 Dollar nach unten und für Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) 1,2 Prozent auf 92,80 Dollar. Gegen den Trend stärker würden Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent bei 185,60 Dollar tendieren.



Für Aktien aus der Ölbranche, die am Montag unter fallenden Rohölpreisen gelitten hätten, gehe es heute in die andere Richtung. Exxon Mobil (ISIN US30231G1022/ WKN 852549) würden sich um 1,1 Prozent auf 111 Dollar verteuern und Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) um 1,6 Prozent. Beide Aktien würden in der Nähe ihrer Allzeithochs notieren.



mit Material von dpa-AFX (29.11.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der Wall Street zieht es die wichtigen Indices nach anfänglichen Verlusten nun deutlicher in die Pluszone.Händler würden die nachlassenden Unruhen in China für den Anstieg verantwortlich machen. Davon abgesehen habe es positive Konjunkturnachrichten gegeben.Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) steige um 0,14 Prozent auf 33.898 Punkte. Für den S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) gehe es um 0,23 Prozent nach oben und für den NASDAQ Composite (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um 0,25 Prozent. Am Markt hätten Spekulationen kursiert, dass die jüngsten Proteste in China gegen die strikten Corona-Beschränkungen die chinesische Staatsführung dazu veranlassen könnten, ihre Null-Covid-Politik schneller zu lockern. Dafür wolle China wohl Impfungen von Älteren stärker vorantreiben. Am Vortag hätten die Proteste in China Sorgen vor einem weiteren wirtschaftlichen Rückschlag und Produktionsunterbrechungen geschürt.