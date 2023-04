Bei den Einzelwerten stünden erneut die Aktien von Tesla im Fokus. Nachdem die Papiere des US-Autobauers gestern - nach Veröffentlichung der jüngsten Produktions- und Auslieferungszahlen - mehr als sechs Prozent verloren hätten, würden sie vorbörslich rund ein Prozent im Plus liegen. Damit könnte die Aktie einen Angriff auf die 200-Dollar-Marke starten, unter die der Kurs zu Wochenbeginn gefallen sei.



Im Fokus stehe auch die E-Commerce-Plattform Etsy. Eine Hochstufung von "Neutral" auf "Overweight" durch Pieper Sandler sorge am Dienstag für einen Kurssprung von rund vier Prozent. Die Investmentbank gehe davon aus, dass "die Stärken von Etsy als Marktplatz dazu beitragen werden, das Wachstum bei den aktiven Käufern wieder zu beschleunigen".



Abwärts gehe es hingegen bei Virgin Orbit. Das Satellitenunternehmen von Sir Richard Branson habe einen Insolvenzantrag nach Chapter 11 eingereicht und mitgeteilt, dass fast die gesamte Belegschaft entlassen werde. Die Aktie falle vor US-Handelsstart um rund 23 Prozent.



Am Kryptomarkt verbuche der Dogecoin unterdessen ein Plus von gut 30 Prozent. Dahinter stecke wieder einmal Elon Musk. Der bekennende Dogecoin-Fan und Twitter-Besitzer habe am Montagabend das Logo auf dem Home-Button des Kurznachrichtendiensts Twitter geändert: Statt des blauen Vogels sei dort nun der Kopf eines Shiba Inu zu sehen, dem Wappentier des Dogecoin. Mit der Aktion befeuere Musk erneut die hartnäckigen Spekulationen, wonach er die Dogecoin als offizielles Zahlungsmittel bei Twitter einführen könnte. (04.04.2023/ac/a/m)







WKN 969420 ) um rund 0,3 Prozent auf knapp 33.800 Punkte angezogen. Auch der NASDAQ 100 dürfte zum Handelsstart nach dem gestrigen Verlusttag etwas Boden gut machen und werde rund ein halbes Prozent höher erwartet. Der S&P 500 werde derweil ebenfalls rund 0,3 Prozent fester erwartet und dürfte sich damit von der 4.100-Punkte-Marke nach oben absetzen.