Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die US-Indices geben am Mittwoch im vorbörslichen Handel nach, so die Experten von XTB.EUR/USD gebe am Mittwoch leicht nach und werde innerhalb der Range des Vortages gehandelt - potenzielles Inside Bar. Am Dienstag sei das Paar zwischen Gewinnen und Verlusten geschwankt. Im D1-Chart sei nach dem starken Rückgang vom Montag ein Doji ausgebildet worden. Des Weiteren sei das Paar zu Wochenbeginn unter die 9-Tage-Linie gerutscht. Der Bruch darunter könnte einen neuen Abwärtsimpuls angekündigt haben. Die Parität, die im Juli erstmals seit zwei Jahrzehnten getestet worden sei, sei nur noch 160 Pips entfernt. Gestern habe das Tief vom 5. August bei 1,0141 einen stärkeren Rückgang verhindert. Die Einzelhandelsdaten und das FED-Protokoll könnten die weitere Richtung bestimmen.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) korrigiere am Mittwoch, nachdem der kurzfristige Aufwärtstrend im D1-Chart gestern durch ein höheres Hoch bestätigt worden sei. Trotz der heutigen Unterbrechung notiere der deutsche Leitindex immer noch auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten. Gegenüber dem Jahrestief, das Anfang Juli erreicht worden sei, habe der Index in der Spitze rund 13% an Wert gewonnen. Das übergeordnete Kursziel auf der Oberseite sei das noch weit entfernte Juni-Hoch bei 14.707 Punkten. Technisch gesehen wäre eine Annäherung an den nächsten Widerstand bei 14.129 Punkten realistisch. Die Stimmung könnte sich verschlechtern, sobald die lokale Unterstützung bei 13.809 Punkten durchbrochen werde. (17.08.2022/ac/a/m)